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141 бойове зіткнення за добу: де на фронті найгарячіше

141 бойове зіткнення за добу: де на фронті найгарячіше

Київ • УНН

 • 30266 перегляди

На фронті відбулося 141 бойове зіткнення, найбільше - на Покровському напрямку, де відбито 53 атаки. Противник завдав 35 авіаударів та здійснив близько 5000 обстрілів.

141 бій стався на фронті минулої доби, найбільше - на Покровському напрямку, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 17 січня, пише УНН.

Протягом минулої доби відбулось 141 бойове зіткнення

- повідомили у Генштабі.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 35 авіаційних ударів, застосував 2 ракети та скинув 60 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив близько 5000 обстрілів, з них 116 - із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 2670 дронів-камікадзе.

Минулої доби ракетні війська Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, два пункти управління, а також два засоби ППО російських загарбників.

За напрямками ситуація така:

На Харківському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла восьми. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Петропавлівки, Голубівки, Загризового та Піщаного.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 13 атак противника. Основні зусилля загарбники зосереджували в районах населених пунктів Копанки, Новосергіївка, Греківка, Зелений Гай, Макіївка, Зелена Долина, Торське, Новоплатонівка, Терни та Зарічне.

На Сіверському напрямку минулої доби ворог п’ять разів атакував в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

Сім спроб загарбників просунутись вперед поблизу Привілля, Білої Гори, Григорівки та Часового Яру зупинили українські воїни на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку ворог 14 разів намагався просунутися вперед у районах Кримського, Леонідівки, Торецька та Щербинівки.

53 атаки за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Миролюбівка, Водяне Друге, Промінь, Лисівка, Новий Труд, Покровськ, Шевченко, Звірове, Котлине, Успенівка, Слов’янка, Петропавлівка, Андріївка, Улакли, Курахове, Дачне та Янтарне.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Новопавлівському напрямку. В районах населених пунктів Костянтинопіль, Велика Новосілка та Времівка окупанти 11 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій минулої доби не проводив.

На Оріхівському напрямку противник без успіху атакував населений пункт Новоданилівка.

Чотири безрезультатних спроби захопити позиції наших захисників за минулу добу здійснив ворог на Придніпровському напрямку.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.

"Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник минулої доби провів 20 штурмів позицій українських підрозділів, завдав дев’ять авіаударів, скинув 12 КАБ, здійснив 418 обстрілів по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, зокрема, вісім - із реактивних систем залпового вогню", - ідеться у зведенні.

Ще плюс 1670 і окупантів і понад 150 одиниць техніки: Генштаб оновив дані про втрати ворога17.01.25, 08:07 • 28612 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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