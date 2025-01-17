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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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141 боевое столкновение за сутки: где на фронте горячее всего

Киев  •  УНН

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На фронте произошло 141 боевое столкновение, больше всего - на Покровском направлении, где отбито 53 атаки. Противник нанес 35 авиаударов и совершил около 5000 обстрелов.

141 бой произошел на фронте за прошедшие сутки, больше всего - на Покровском направлении, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 17 января, пишет УНН.

За прошедшие сутки произошло 141 боевое столкновение

- сообщили в Генштабе.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 35 авиационных ударов, применил 2 ракеты и сбросил 60 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил около 5000 обстрелов, из них 116 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 2670 дронов-камикадзе.

За прошедшие сутки ракетные войска Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, два пункта управления, а также два средства ПВО российских захватчиков.

По направлениям ситуация следующая:

На Харьковском направлении за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло восьми. Силы обороны отбивали атаки оккупантов в районах Петропавловки, Голубовки, Загрызово и Песчаного.

На Лиманском направлении наши войска остановили 13 атак противника. Основные усилия захватчики сосредоточивали в районах населенных пунктов Копанки, Новосергиевка, Грековка, Зеленый Гай, Макеевка, Зеленая Долина, Торское, Новоплатоновка, Терны и Заречное.

На Сиверском направлении за прошедшие сутки враг пять раз атаковал в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

Семь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Приволья, Белой Горы, Григорьевки и Часового Яра остановили украинские воины на Краматорском направлении.

На Торецком направлении враг 14 раз пытался продвинуться вперед в районах Крымского, Леонидовки, Торецка и Щербиновки.

53 атаки за минувшие сутки отбили наши защитники на Покровском направлении. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Миролюбовка, Водяное Второе, Проминь, Лисовка, Новый Труд, Покровск, Шевченко, Зверево, Котлино, Успеновка, Славянка, Петропавловка, Андреевка, Улаклы, Курахово, Дачное и Янтарное.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Новопавловском направлении. В районах населенных пунктов Константинополь, Великая Новоселка и Временка оккупанты 11 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

На Гуляйпольском направлении враг активных действий за прошедшие сутки не проводил.

На Ореховском направлении противник без успеха атаковал населенный пункт Новоданиловка.

Четыре безрезультатных попытки захватить позиции наших защитников за минувшие сутки совершил враг на Приднепровском направлении.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

"Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за прошедшие сутки провел 20 штурмов позиций украинских подразделений, нанес девять авиаударов, сбросил 12 КАБ, совершил 418 обстрелов по позициям украинских подразделений и населенным пунктам, в частности, восемь - из реактивных систем залпового огня", - говорится в сводке.

Еще плюс 1670 и оккупантов и более 150 единиц техники: Генштаб обновил данные о потерях врага17.01.25, 08:07 • 10433 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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