Генштаб подтвердил поражение радиолокационной техники оккупантов: о чем идет речь
Киев • УНН
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение радиолокационной техники российских оккупантов. Подтверждено поражение радиолокационной станции 92Н6 комплекса С-400 и повреждение техники радиотехнического батальона.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение радиолокационной техники российских оккупантов, о чем сообщили в Генштабе ВСУ в пятницу в Telegram, пишет УНН.
Вчера днем подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в рамках дальнего огневого поражения нанесли точные удары по военным целям российского агрессора на территории Белгородской области. В частности, атакованы позиции зенитного ракетного дивизиона 568 зенитного ракетного полка оккупационной армии рф. Зафиксировано прекращение функционирования радиолокационной станции 92Н6 зенитного ракетного комплекса С-400, что свидетельствует об успешном поражении цели
Также отмечается, что «удачно отработали наши ракетчики и по позициям радиолокационной роты радиотехнического батальона 336 радиотехнического полка российских захватчиков». «Подтверждено повреждение техники и оборудования этого подразделения», - отметили в Генштабе.
«Боевая работа по ослаблению противовоздушной обороны российской федерации продолжается», - говорится в сообщении.
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