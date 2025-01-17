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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб подтвердил поражение радиолокационной техники оккупантов: о чем идет речь

Генштаб подтвердил поражение радиолокационной техники оккупантов: о чем идет речь

Киев  •  УНН

 • 8932 просмотра

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Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение радиолокационной техники российских оккупантов. Подтверждено поражение радиолокационной станции 92Н6 комплекса С-400 и повреждение техники радиотехнического батальона.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение радиолокационной техники российских оккупантов, о чем сообщили в Генштабе ВСУ в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Вчера днем подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в рамках дальнего огневого поражения нанесли точные удары по военным целям российского агрессора на территории Белгородской области. В частности, атакованы позиции зенитного ракетного дивизиона 568 зенитного ракетного полка оккупационной армии рф. Зафиксировано прекращение функционирования радиолокационной станции 92Н6 зенитного ракетного комплекса С-400, что свидетельствует об успешном поражении цели

- сообщили в Генеральном штабе.

Также отмечается, что «удачно отработали наши ракетчики и по позициям радиолокационной роты радиотехнического батальона 336 радиотехнического полка российских захватчиков». «Подтверждено повреждение техники и оборудования этого подразделения», - отметили в Генштабе.

«Боевая работа по ослаблению противовоздушной обороны российской федерации продолжается», - говорится в сообщении.

141 боевое столкновение за сутки: где на фронте горячее всего17.01.25, 08:21 • 15378 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
raketnaya-sistema-s-400Ракетная система С-400

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