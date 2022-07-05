17-летний украинец с рекордом стал чемпионом Европы U18 в метании диска
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. На юниорском чемпионате Европы по легкой атлетике среди спортсменов до 18 лет, продолжающемся в израильском Иерусалиме, 17-летний украинец Михаил Брудин стал новым чемпионом Европы в метании диска. Об этом сообщает УНН.
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Брудин прошел в финал, в котором участвовали 12 спортсменов, с первого места в квалификации (60.8 м).
В финале украинец сделал шесть удачных попыток. Первая из них – на 63.57 метра, но самой удачной оказалась шестая попытка – 64.51 метра, что стало его личным рекордом и рекордом чемпионатов Европы U18.
Предыдущий топ-результат турнира (64.31 м) принадлежал испанцу Ясиэлю Сотеро.
Напомним
Украина одержала вторую подряд победу в отборе на ЧМ по баскетболу.