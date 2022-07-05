17-річний українець з рекордом став чемпіоном Європи U18 у метанні диска

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Брудін пройшов до фіналу, в якому брали участь 12 спортсменів, з першого місця у кваліфікації (60.8 м).

У фіналі українець зробив шість вдалих спроб. Перша з них – на 63.57 метра, але найвдалішою виявилася шоста спроба - 64.51 метра, що стало його особистим рекордом і рекордом чемпіонатів Європи U18.

Попередній топрезультат турніру (64.31 м) належав іспанцеві Ясіелю Сотеро.

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