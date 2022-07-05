17-річний українець з рекордом став чемпіоном Європи U18 у метанні диска
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. На юніорському чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед спортсменів до 18 років, що триває в ізраїльському Єрусалимі, 17-річний українець Михайло Брудін став новим чемпіоном Європи у метанні диска. Про це інформує УНН.
Деталі
Брудін пройшов до фіналу, в якому брали участь 12 спортсменів, з першого місця у кваліфікації (60.8 м).
У фіналі українець зробив шість вдалих спроб. Перша з них – на 63.57 метра, але найвдалішою виявилася шоста спроба - 64.51 метра, що стало його особистим рекордом і рекордом чемпіонатів Європи U18.
Попередній топрезультат турніру (64.31 м) належав іспанцеві Ясіелю Сотеро.
Нагадаємо
Україна здобула другу поспіль перемогу у відборі на ЧС з баскетболу.