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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 7848 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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17-річний українець з рекордом став чемпіоном Європи U18 у метанні диска

17-річний українець з рекордом став чемпіоном Європи U18 у метанні диска

Київ • УНН

 • 139994 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. На юніорському чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед спортсменів до 18 років, що триває в ізраїльському Єрусалимі, 17-річний українець Михайло Брудін став новим чемпіоном Європи у метанні диска. Про це інформує УНН.

Деталі

Брудін пройшов до фіналу, в якому брали участь 12 спортсменів, з першого місця у кваліфікації (60.8 м).

У фіналі українець зробив шість вдалих спроб. Перша з них – на 63.57 метра, але найвдалішою виявилася шоста спроба - 64.51 метра, що стало його особистим рекордом і рекордом чемпіонатів Європи U18.

Попередній топрезультат турніру (64.31 м) належав іспанцеві Ясіелю Сотеро.

Нагадаємо

Україна здобула другу поспіль перемогу у відборі на ЧС з баскетболу.

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