Україна здобула другу поспіль перемогу у відборі на ЧС з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Чоловіча збірна України з баскетболу здобула другу поспіль перемогу у відборі на чемпіонат світу-2023 з баскетболу. У п'ятому матчі українці перемогли команду Північної Македонії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Суспільне Спорт.
Деталі
Українці відновили виступи у відборі 1 липня. У Ризі синьо-жовті здобули надважливу перемогу над Грузією, яка допомогла команді гарантувати собі вихід у вирішальний раунд відбору.
Передостанній матч у групі G збірна України мала провести проти Північної Македонії. Ця гра вже не мала турнірного значення - у наступному раунді її результат не враховувався б.
Вже за підсумками першої половини зустрічі Україна отримала перевагу у десять очок над Північною Македонією. Важливу роль у цьому відіграла перша 10-хвилинка: завдяки 7/10 реалізованих штрафних кидків українці вийшли уперед.
Однак на заключну чверть Україна виходила вже із перевагою у +4. Північна Македонія обіграла синьо-жовтих у другій та третій 10-хвилинках, суттєво скоротивши відставання.
І все ж Україна втримала перемогу над Північною Македонією.
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