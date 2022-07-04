Україна здобула другу поспіль перемогу у відборі на ЧС з баскетболу

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Українці відновили виступи у відборі 1 липня. У Ризі синьо-жовті здобули надважливу перемогу над Грузією, яка допомогла команді гарантувати собі вихід у вирішальний раунд відбору.

Передостанній матч у групі G збірна України мала провести проти Північної Македонії. Ця гра вже не мала турнірного значення - у наступному раунді її результат не враховувався б.

Вже за підсумками першої половини зустрічі Україна отримала перевагу у десять очок над Північною Македонією. Важливу роль у цьому відіграла перша 10-хвилинка: завдяки 7/10 реалізованих штрафних кидків українці вийшли уперед.

Однак на заключну чверть Україна виходила вже із перевагою у +4. Північна Македонія обіграла синьо-жовтих у другій та третій 10-хвилинках, суттєво скоротивши відставання.

І все ж Україна втримала перемогу над Північною Македонією.

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