Украина одержала вторую победу в отборе на ЧМ по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Мужская сборная Украины по баскетболу одержала вторую победу подряд в отборе на чемпионат мира-2023 по баскетболу. В пятом матче украинцы победили команду Северной Македонии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Общественное Спорт.
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Украинцы возобновили выступления в отборе 1 июля. В Риге сине-желтые одержали важнейшую победу над Грузией, которая помогла команде гарантировать себе выход в решающий раунд отбора.
Предпоследний матч в группе G сборная Украины должна была провести против Северной Македонии. Эта игра уже не имела турнирного значения – в следующем раунде ее результат не учитывался бы.
Уже по итогам первой половины встречи Украина получила преимущество в десять очков Северной Македонии. Важную роль в этом сыграла первая 10-минутка: благодаря 7/10 реализуемых штрафных бросков украинцы вышли вперед.
Однако на заключительную четверть Украина выходила уже с преимуществом +4. Северная Македония обыграла сине-желтые во второй и третьей 10-минутках, существенно сократив отставание.
И все же Украина удержала победу над Северной Македонией.
Напомним
Украина впервые в истории выиграла медаль Евро по футзала среди женщин.