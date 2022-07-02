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Збірна України з баскетболу перемогла Грузію у відборі на ЧС-2023

Збірна України з баскетболу перемогла Грузію у відборі на ЧС-2023

Київ • УНН

 • 159265 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Збірна України перемогла Грузію (79:66) у матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2023 з баскетболу. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Матч, що відбувався у Ризі, завершився перемогою українців з рахунком 79:66.

Найрезультативнішими у складі збірної України стали В'ячеслав Бобров, який набрав 17 очок та зробив 8 підбирань та Святослав Михайлюк, у якого 16 очок та 6 підбирань.

Україна – Грузія – 79:66 (23:20, 24:14, 13:10, 19:22)

Україна: Бобров (17 + 8 підбирань), Михайлюк (16 + 6 підбирань + 7 втрат), Ткаченко (9 + 5 підбирань), Санон (8 + 6 передач), Пустовий (8 + 6 підбирань), Лукашов (6 + 5 передач), Скапінцев (4), Сидоров (4), Петров (3), Крутоус (2), Зотов (2), Павлов (0).

Грузія: Макфадден (22), Шенгелія (21 + 5 підбирань), Санадзе (8 + 3 втрати), Шермадіні (7 + 11 підбирань).

Завдяки цій перемозі, Україна гарантувала собі вихід до другого раунду відбору ЧС-2023.

Доповнення 

Наступну гру збірна України проведе 4 липня у Скоп'є проти збірної Північної Македонії, її результат не матиме турнірного значення.

Нагадаємо 

Українські спортсмени Олексій Середа та Софія Лискун завоювали "срібло" у змішаних змаганнях з 10-метрової платформи на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Будапешті.

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