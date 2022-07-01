Українські спортсмени виграли медаль в синхронних стрибках у воду

Деталі

Дует показав другий результат - судді оцінили їхній виступ у 317.01 бала.

Середа та Лискун поступилися лише китайській парі Ю Дуан та Жень Цянь (341.16). Третіми стали Ділейні Шнелл та Карсон Тайлер з США (315.90).

Доповнення

Зазначимо, що Олексію лише 16 років, а Софії - 20. Це перша медаль України на ЧС-2022 саме у стрибках у воду.

Також це перша нагорода у синхронних змішаних стрибках з 10-метрової платформи за всю історію виступів наших спортсменів на чемпіонатах світу.

Загалом це 13 медаль в історії України на чемпіонатах світу зі стрибків у воду (2 золоті, 5 срібних, 6 бронзових).

Нагадаємо

Україна вперше в історії здобула медаль чемпіонату світу з плавання на відкритій воді – "бронзу" виборов Михайло Романчук.