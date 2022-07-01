Украинские спортсмены выиграли медаль в синхронных прыжках в воду
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Украинские спортсмены Алексей Середа и София Лискун завоевали "серебро" в смешанных соревнованиях по 10-метровой платформе на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, передает УНН.
Детали
Дуэт показал второй результат – судьи оценили их выступление в 317.01 балла.
Среда и Лискун уступили только китайской паре Ю Дуан и Жэнь Цянь (341.16). Третьими стали Дилейни Шнелл и Карсон Тайлер из США (315.90).
Дополнение
Отметим, что Алексею всего 16 лет, а Софии – 20. Это первая медаль Украины на ЧМ-2022 именно в прыжках в воду.
Также это первая награда в синхронных смешанных прыжках с 10-метровой платформы за всю историю выступлений наших спортсменов на чемпионатах мира.
В общей сложности это 13 медаль в истории Украины на чемпионатах мира по прыжкам в воду (2 золотые, 5 серебряных, 6 бронзовых).
Напомним
Украина впервые в истории получила медаль чемпионата мира по плаванию на открытой воде – "бронзу" завоевал Михаил Романчук.