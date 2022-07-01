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Украинские спортсмены выиграли медаль в синхронных прыжках в воду

Украинские спортсмены выиграли медаль в синхронных прыжках в воду

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Украинские спортсмены Алексей Середа и София Лискун завоевали "серебро" в смешанных соревнованиях по 10-метровой платформе на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, передает УНН.

Детали

Дуэт показал второй результат – судьи оценили их выступление в 317.01 балла.

Среда и Лискун уступили только китайской паре Ю Дуан и Жэнь Цянь (341.16). Третьими стали Дилейни Шнелл и Карсон Тайлер из США (315.90).

Дополнение

Отметим, что Алексею всего 16 лет, а Софии – 20. Это первая медаль Украины на ЧМ-2022 именно в прыжках в воду.

Также это первая награда в синхронных смешанных прыжках с 10-метровой платформы за всю историю выступлений наших спортсменов на чемпионатах мира.

В общей сложности это 13 медаль в истории Украины на чемпионатах мира по прыжкам в воду (2 золотые, 5 серебряных, 6 бронзовых).

Напомним 

Украина впервые в истории получила медаль чемпионата мира по плаванию на открытой воде – "бронзу" завоевал Михаил Романчук.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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