Перша в історії України: Романчук здобув медаль чемпіонату світу з плавання на відкритій воді
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Україна вперше в історії здобула медаль чемпіонату світу з плавання на відкритій воді – "бронзу" виборов Михайло Романчук. Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України, інформує УНН.
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"На світовій першості з водних видів спорту, що триває у Будапешті, український плавець уперше в кар’єрі виступив у цій дисципліні та приніс Україні першу в історії медаль чемпіонату світу на відкритій воді", – ідеться у повідомленні.
Романчук став третім на дистанції 5 км. Перше місце посів представник Німеччини Флоріан Веллброк, друге – італієць Ґреґоріо Палтріньєрі.
Додамо
Це вже друга медаль Романчука на цьому чемпіонаті світу. Раніше він здобув першу в кар'єрі "бронзу" на дистанції 800 метрів вільним стилем.