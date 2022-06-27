Перша в історії України: Романчук здобув медаль чемпіонату світу з плавання на відкритій воді

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"На світовій першості з водних видів спорту, що триває у Будапешті, український плавець уперше в кар’єрі виступив у цій дисципліні та приніс Україні першу в історії медаль чемпіонату світу на відкритій воді", – ідеться у повідомленні.

Романчук став третім на дистанції 5 км. Перше місце посів представник Німеччини Флоріан Веллброк, друге – італієць Ґреґоріо Палтріньєрі.

Додамо

Це вже друга медаль Романчука на цьому чемпіонаті світу. Раніше він здобув першу в кар'єрі "бронзу" на дистанції 800 метрів вільним стилем.