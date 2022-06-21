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Михаил Романчук с рекордом Украины выиграл "бронзу" на ЧМ по водным видам спорта

Михаил Романчук с рекордом Украины выиграл "бронзу" на ЧМ по водным видам спорта

Киев • УНН

 • 143241 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Украина завоевала первую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта. Пловец Михаил Романчук стал бронзовым призером в плавании с 800 метров вольным стилем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Общественное Спорт.

Подробности

Для Романчука финал 800-метровки свободным стилем стал первым из пяти дисциплин, на которые он заявился. Кроме этого, украинец заявился для участия на дистанции 400 и 1500 метров в бассейне, а также на 5 и 10 км на открытой воде

Романчук был первым украинским пловцом, прошедшим в финал чемпионата мира в Будапеште. В квалификационном заплыве 25-летний украинец показал лучший результат, проплыв дистанцию ​​за 7:44.75 минут.

Это первая медаль Украины в плавании на мировом первенстве по водным видам спорта.

Напомним

Украина вторично в истории завоевала "золото" на чемпионате мира по артистическому плаванию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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