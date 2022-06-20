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Україна вдруге в історії завоювала "золото" на чемпіонаті світу з артистичного плавання

Україна вдруге в історії завоювала "золото" на чемпіонаті світу з артистичного плавання

Київ • УНН

 • 123142 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Україна завоювала третю нагороду чемпіонату світу-2022 з водних видів спорту, що триває у столиці Угорщини Будапешті. Про це повідомляє УНН з посиланням на Суспільне Спорт.

Деталі

Після двох срібних медалей у артистичному плаванні — в технічних програмах солістки Марти Фєдіної та дуету Марини й Владислави Алексіївих — збірна виборола перше “золото” турніру.

Це сталося в командних змаганнях у довільній комбінації, де Україну представляли десять спортсменок: Марта Фєдіна, Марина й Владислава Алексіїви, Олеся Дерев’янченко, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дар’я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко.

На останньому чемпіонаті світу-2019 Україна завоювала “бронзу” в цій дисципліні, а до цього мала срібну нагороду в 2017-му й бронзову — в 2013-му.

Таким чином українська команда вчетверте піднялася на п’єдестал чемпіонату світу в комбінації та вперше виграла саме “золото”.

Таблиця Топ-3:

Україна — 95.0333
Японія — 93.5667
Італія — 92.0333

Українські Національні Новини

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