Україна вдруге в історії завоювала "золото" на чемпіонаті світу з артистичного плавання

Деталі

Після двох срібних медалей у артистичному плаванні — в технічних програмах солістки Марти Фєдіної та дуету Марини й Владислави Алексіївих — збірна виборола перше “золото” турніру.

Це сталося в командних змаганнях у довільній комбінації, де Україну представляли десять спортсменок: Марта Фєдіна, Марина й Владислава Алексіїви, Олеся Дерев’янченко, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дар’я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко.

На останньому чемпіонаті світу-2019 Україна завоювала “бронзу” в цій дисципліні, а до цього мала срібну нагороду в 2017-му й бронзову — в 2013-му.

Таким чином українська команда вчетверте піднялася на п’єдестал чемпіонату світу в комбінації та вперше виграла саме “золото”.

Таблиця Топ-3:

Україна — 95.0333

Японія — 93.5667

Італія — 92.0333