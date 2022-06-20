Украина во второй раз в истории завоевала "золото" на чемпионате мира по артистическому плаванию
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Украина завоевала третью награду чемпионата мира-2022 по водным видам спорта, которая проходит в столице Венгрии Будапеште. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Общественное Спорт.
Детали
После двух серебряных медалей в артистическом плавании – в технических программах солистки Марты Фединой и дуэта Марины и Владиславы Алексиевых – сборная добыла в борьбе первое "золото" турнира.
Это произошло в командных соревнованиях в произвольной комбинации, где Украину представляли десять спортсменок: Марта Федина, Марина и Владислава Алексеи, Олеся Деревянченко, Вероника Гришко, София Мациевская, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина и Валерия Тищен .
На последнем чемпионате мира-2019 Украина завоевала "бронзу" в этой дисциплине, а до этого имела серебряную награду в 2017-м и бронзовую – в 2013-м.
Таким образом, украинская команда в четвертый раз поднялась на пьедестал чемпионата мира в комбинации и впервые выиграла именно "золото".
Таблица Топ-3:
Украина – 95.0333
Япония – 93.5667
Италия – 92.0333