Михайло Романчук з рекордом України виграв "бронзу" на ЧС з водних видів спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Україна здобула першу медаль на чемпіонаті світу з водних видів спорту. Плавець Михайло Романчук став бронзовим призером у плаванні з 800 метрів вільним стилем. Про це повідомляє УНН з посиланням на Суспільне Спорт.
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Для Романчука фінал 800-метрівки вільним стилем став першим з п'яти дисциплін, на які він заявився. Крім цього українець заявився для участі на дистанції 400 та 1500 метрів у басейні, а також на 5 та 10 км на відкритій воді
Романчук був першим українським плавцем, який пройшов у фінал чемпіонату світу в Будапешті. У кваліфікаційному запливі 25-річний українець показав найкращий результат, пропливши дистанцію за 7:44.75 хвилин.
Це перша медаль України у плаванні на світовій першості з водних видів спорту.
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