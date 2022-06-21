Михайло Романчук з рекордом України виграв "бронзу" на ЧС з водних видів спорту

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Для Романчука фінал 800-метрівки вільним стилем став першим з п'яти дисциплін, на які він заявився. Крім цього українець заявився для участі на дистанції 400 та 1500 метрів у басейні, а також на 5 та 10 км на відкритій воді

Романчук був першим українським плавцем, який пройшов у фінал чемпіонату світу в Будапешті. У кваліфікаційному запливі 25-річний українець показав найкращий результат, пропливши дистанцію за 7:44.75 хвилин.

Це перша медаль України у плаванні на світовій першості з водних видів спорту.

Нагадаємо

Україна вдруге в історії завоювала "золото" на чемпіонаті світу з артистичного плавання.