Первая в истории Украины: Романчук завоевал медаль чемпионата мира по плаванию на открытой воде
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Украина впервые в истории завоевала медаль чемпионата мира по плаванию на открытой воде – "бронзу" получил Михаил Романчук. Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
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"На мировом первенстве по водным видам спорта, который продолжается в Будапеште, украинский пловец впервые в карьере выступил в этой дисциплине и принес Украине первую в истории медаль чемпионата мира на открытой воде", – говорится в сообщении.
Романчук стал третьим на дистанции 5 км. Первое место занял представитель Германии Флориан Веллброк, второе – итальянец Грегорио Палтриньери.
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Это уже вторая медаль Романчука на этом чемпионате мира. Ранее он завоевал первую в карьере "бронзу" на дистанции 800 метров свободным стилем.