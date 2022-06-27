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Первая в истории Украины: Романчук завоевал медаль чемпионата мира по плаванию на открытой воде

Первая в истории Украины: Романчук завоевал медаль чемпионата мира по плаванию на открытой воде

Киев • УНН

 • 153478 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Украина впервые в истории завоевала медаль чемпионата мира по плаванию на открытой воде – "бронзу" получил Михаил Романчук. Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

"На мировом первенстве по водным видам спорта, который продолжается в Будапеште, украинский пловец впервые в карьере выступил в этой дисциплине и принес Украине первую в истории медаль чемпионата мира на открытой воде", – говорится в сообщении.

Романчук стал третьим на дистанции 5 км. Первое место занял представитель Германии Флориан Веллброк, второе – итальянец Грегорио Палтриньери.

Добавим

Это уже вторая медаль Романчука на этом чемпионате мира. Ранее он завоевал первую в карьере "бронзу" на дистанции 800 метров свободным стилем.

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