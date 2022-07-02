Сборная Украины по баскетболу победила Грузию в отборе на ЧМ-2023
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Сборная Украины победила Грузию (79:66) в матче квалификации на чемпионат мира-2023 по баскетболу. Об этом сообщает УНН.
Детали
Матч, проходивший в Риге, завершился победой украинцев со счетом 79:66.
Самыми результативными в составе сборной Украины стали Вячеслав Бобров, набравший 17 очков и сделавший 8 подборов и Святослав Михайлюк, у которого 16 очков и 6 подборов.
Украина – Грузия – 79:66 (23:20, 24:14, 13:10, 19:22)
Украина: Бобров (17 + 8 подборов), Михайлюк (16 + 6 подборов + 7 потерь), Ткаченко (9 + 5 подборов), Санон (8 + 6 передач), Пустовой (8 + 6 подборов), Лукашов ( 6+5 передач), Скапинцев (4), Сидоров (4), Петров (3), Крутоус (2), Зотов (2), Павлов (0).
Грузия: Макфадден (22), Шенгелия (21+5 подборов), Санадзе (8+3 потери), Шермадини (7+11 подборов).
Благодаря этой победе, Украина гарантировала себе выход во второй раунд отбора ЧМ-2023.
Дополнение
Следующую игру сборная Украины проведет 4 июля в Скопье против сборной Северной Македонии, ее результат не будет иметь турнирного значения.
Напомним
Украинские спортсмены Алексей Середа и София Лыскун завоевали "серебро" в смешанных соревнованиях по 10-метровой платформе на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.