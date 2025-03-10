151 бой за сутки: где на фронте горячее всего - карта от Генштаба

151 бой произошел на фронте за минувшие сутки, больше всего - на Покровском направлении и в Курской области, сообщили в утреннем сводке 10 марта в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 9 марта, пишет УНН.

В целом, в течение минувших суток зафиксировано 151 боевое столкновение - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 91 авиаудара, сбросив 148 управляемых бомб. Кроме этого, осуществил почти 6700 обстрелов, из них 186 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2576 дронов-камикадзе.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 28 районов сосредоточения личного состава и военной техники, семь артиллерийских систем, пункт управления, склад боеприпасов и станцию РЭБ/РЛС российских захватчиков.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении наши войска отразили шесть атак врага в районе Вовчанска.

На Купянском направлении за минувшие сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Лозовой, Петропавловки и Загризового.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Балка Журавка, Новолюбовка, Мирное, Ивановка и Ямполовка.

На Сиверском направлении украинские воины за сутки отражали 20 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвигаться вперед в районах Белогоровки, Верхнекаменского и в направлении Серебрянки.

На Краматорском направлении захватчик пытался продвигаться вперед на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Часов Яр, Григорьевка и в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг осуществил 18 атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Дружба и Дачное.

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Елизаветовка, Проминь, Даченское, Котлиное, Надиевка, Преображенка, Андреевка и Улаклы.

На Новопавловском направлении враг пять раз пытался прорваться неподалеку от населенных пунктов Скудное, Бурлацкое и Константинополь.

На Гуляйпольском направлении в районах Новополя и Привольного наши оборонцы отразили девять штурмовых действий оккупантов.

На Ореховском направлении противник четыре раза продвигался вперед неподалеку от Степового, Нестерянки и Щербаков.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"В оперативной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины вчера отразили 27 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 29 авиационных ударов с применением 35 управляемых бомб, а также осуществил 422 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 17 - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

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