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Минус почти 1200 оккупантов и сотни единиц техники: Генштаб обновил информацию о потерях врага в Украине

Киев • УНН

 • 16613 просмотра

За прошедшие сутки российские войска потеряли 1190 военнослужащих, 65 артсистем и другую технику. Общие потери оккупантов с начала войны составили 886320 человек.

Минус почти 1200 оккупантов и сотни единиц техники: Генштаб обновил информацию о потерях врага в Украине

За сутки 9 марта российские войска потеряли на войне с Украиной 1190 солдат и 65 артсистем. Об этом информирует УНН с ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Указывается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.03.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 886320 (+1190) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10292 (+18)
      • боевых бронированных машин ‒ 21400 (+40)
        • артиллерийских систем ‒ 24271 (+65)
          • РСЗВ ‒ 1311 (+1)
            • средств ПВО ‒ 1102 (+1)
              • самолетов ‒ 370 (0)
                • вертолетов ‒ 331 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 28603 (+241)
                    • крылатых ракет ‒ 3120 (0)
                      • кораблей / катеров ‒ 28 (0)
                        • подводных лодок ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 40071 (+138)
                            • специальной техники ‒ 3773 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              В воскресенье, 9 марта, Силы обороны Украины на Покровском направлении ликвидировали более 100 российских оккупантов, еще около 80 ранены. Значительных потерь враг также понес и на Курском направлении.

                              ВСУ продемонстрировали эффектное уничтожение российской САУ "Нона" на Краматорском направлении06.03.25, 01:11 • 19033 просмотра

                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

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