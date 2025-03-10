Минус почти 1200 оккупантов и сотни единиц техники: Генштаб обновил информацию о потерях врага в Украине
Киев • УНН
За прошедшие сутки российские войска потеряли 1190 военнослужащих, 65 артсистем и другую технику. Общие потери оккупантов с начала войны составили 886320 человек.
За сутки 9 марта российские войска потеряли на войне с Украиной 1190 солдат и 65 артсистем. Об этом информирует УНН с ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Указывается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.03.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 886320 (+1190) человек ликвидировано
- танков ‒ 10292 (+18)
- боевых бронированных машин ‒ 21400 (+40)
- артиллерийских систем ‒ 24271 (+65)
- РСЗВ ‒ 1311 (+1)
- средств ПВО ‒ 1102 (+1)
- самолетов ‒ 370 (0)
- вертолетов ‒ 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 28603 (+241)
- крылатых ракет ‒ 3120 (0)
- кораблей / катеров ‒ 28 (0)
- подводных лодок ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 40071 (+138)
- специальной техники ‒ 3773 (0)
Данные уточняются.
Напомним
В воскресенье, 9 марта, Силы обороны Украины на Покровском направлении ликвидировали более 100 российских оккупантов, еще около 80 ранены. Значительных потерь враг также понес и на Курском направлении.
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