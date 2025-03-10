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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Мінус майже 1200 окупантів та сотні одиниць техніки: Генштаб оновив інформацію про втрати ворога в Україні

Київ • УНН

 • 16619 перегляди

За минулу добу російські війська втратили 1190 військових, 65 артсистем та іншу техніку. Загальні втрати окуупантів з початку війни сягнули 886320 осіб.

Мінус майже 1200 окупантів та сотні одиниць техніки: Генштаб оновив інформацію про втрати ворога в Україні

За добу 10 березня російські війська втратили на війні з Україною 1190 солдатів і 65 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 886320 (+1190) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10292 (+18)
      • бойових броньованих машин ‒ 21400 (+40)
        • артилерійських систем ‒ 24271 (+65)
          • РСЗВ ‒ 1311 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1102 (+1)
              • літаків ‒ 370 (0)
                • гелікоптерів ‒ 331 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 28603 (+241)
                    • крилаті ракети ‒ 3120 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 40071 (+138)
                            • спеціальна техніка ‒ 3773 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              У неділю, 9 березня, Сили оборони України на Покровському напрямку ліквідували понад 100 російських окупантів, ще близько 80 поранені. Значних втрат ворог зазнає і на Курському напрямку.

                              ЗСУ показали ефектне знищення російської САУ "Нона" на Краматорському напрямку06.03.25, 01:11 • 19035 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна
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