Мінус майже 1200 окупантів та сотні одиниць техніки: Генштаб оновив інформацію про втрати ворога в Україні
Київ • УНН
За минулу добу російські війська втратили 1190 військових, 65 артсистем та іншу техніку. Загальні втрати окуупантів з початку війни сягнули 886320 осіб.
За добу 10 березня російські війська втратили на війні з Україною 1190 солдатів і 65 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 886320 (+1190) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10292 (+18)
- бойових броньованих машин ‒ 21400 (+40)
- артилерійських систем ‒ 24271 (+65)
- РСЗВ ‒ 1311 (+1)
- засоби ППО ‒ 1102 (+1)
- літаків ‒ 370 (0)
- гелікоптерів ‒ 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 28603 (+241)
- крилаті ракети ‒ 3120 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 40071 (+138)
- спеціальна техніка ‒ 3773 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
У неділю, 9 березня, Сили оборони України на Покровському напрямку ліквідували понад 100 російських окупантів, ще близько 80 поранені. Значних втрат ворог зазнає і на Курському напрямку.
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