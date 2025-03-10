Мінус майже 1200 окупантів та сотні одиниць техніки: Генштаб оновив інформацію про втрати ворога в Україні

За добу 10 березня російські війська втратили на війні з Україною 1190 солдатів і 65 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 886320 (+1190) осіб ліквідовано

танків ‒ 10292 (+18)

бойових броньованих машин ‒ 21400 (+40)

артилерійських систем ‒ 24271 (+65)

РСЗВ ‒ 1311 (+1)

засоби ППО ‒ 1102 (+1)

літаків ‒ 370 (0)

гелікоптерів ‒ 331 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 28603 (+241)

крилаті ракети ‒ 3120 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 40071 (+138)

спеціальна техніка ‒ 3773 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

У неділю, 9 березня, Сили оборони України на Покровському напрямку ліквідували понад 100 російських окупантів, ще близько 80 поранені. Значних втрат ворог зазнає і на Курському напрямку.

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