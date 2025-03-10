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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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151 бій за добу: де на фронті найгарячіше - карта від Генштабу

Київ • УНН

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За минулу добу зафіксовано 151 бойове зіткнення, ворог завдав 91 авіаудар та майже 6700 обстрілів. Найбільше атак було на Покровському напрямку - 35 штурмів агресора.

151 бій за добу: де на фронті найгарячіше - карта від Генштабу

151 бій стався на фронті минулої доби, найбільше - на Покровському напрямку та у курській області, повідомили у ранковому зведенні 10 березня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 9 березня, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 91 авіаудару, скинувши 148 керованих бомб. Крім цього, здійснив майже 6700 обстрілів, з них 186 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2576 дронів-камікадзе.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 28 районів зосередження особового складу та військової техніки, сім артилерійських систем, пункт управління, склад боєприпасів та станцію РЕБ/РЛС російських загарбників.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку наші війська відбили шість атак ворога в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався просунутися уперед поблизу населених пунктів Балка Журавка, Новолюбівка, Мирне, Іванівка та Ямполівка.

На Сіверському напрямку українські воїни за добу відбивали 20 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися йти вперед в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та в напрямку Серебрянки

На Краматорському напрямку загарбник намагався йти вперед на позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Часів Яр, Григорівка та в бік Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Дружба та Дачне.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмів агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Даченське, Котлине, Надіївка, Преображенка, Андріївка та Улакли.

На Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Скудне, Бурлацьке та Костянтинопіль.

На Гуляйпільському напрямку в районах Новополя та Привільного наші оборонці відбили дев’ять штурмових дій окупантів.

На Оріхівському напрямку противник чотири рази йшов вперед поблизу Степового, Нестерянки та Щербаків.

На Придніпровському напрямку минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 27 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 29 авіаційних ударів із застосуванням 35 керованих бомб, а також здійснив 422 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 17 - із реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.

Мінус майже 1200 окупантів та сотні одиниць техніки: Генштаб оновив інформацію про втрати ворога в Україні10.03.25, 07:53 • 16619 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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