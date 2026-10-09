15 млн грн за погибшего военнослужащего: Верховный суд разъяснил правила наследования выплаты

Владислав Литвяк

Подача заявления на получение 15 млн грн одноразовой денежной помощи за погибшего военнослужащего не гарантирует, что эти средства смогут унаследовать родственники. Верховный Суд отметил: если получатель умер до назначения выплаты, имущественное право на конкретную сумму еще не возникает. Вывод суда обнародован в постановлении от 13 августа 2026 года по делу № 420/23067/25. О юридических тонкостях получения и наследования такой выплаты в комментарии УНН рассказал директор Юридической компании "ЛОДЖИК" Владислав Литвяк.

Речь идет о деле, в котором военнослужащий погиб во время выполнения боевого задания по защите территориальной целостности Украины. Его отец, который относился к кругу лиц, имевших право на получение одноразовой денежной помощи, обратился с соответствующим заявлением в Министерство обороны Украины и подал необходимые документы.

Однако до момента принятия решения о назначении выплаты он умер. Комиссия Минобороны, не располагая информацией о смерти заявителя, впоследствии назначила ему одноразовую денежную помощь в размере 15 млн грн.

После установления факта смерти заявителя Комиссия отменила свое решение.

Дочь умершего обратилась в суд, настаивая, что отец при жизни реализовал свое право на выплату, поскольку подал заявление и все необходимые документы. Она считала, что эти средства должны войти в состав наследства.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска. Верховный Суд оставил их решения без изменений.

По словам Литвяка, суд разграничил право лица обратиться с заявлением о назначении помощи и уже приобретенное имущественное право на конкретную денежную сумму.

"Подача заявления о назначении помощи, согласно выводу суда, не порождает у заявителя имущественного права на конкретную денежную сумму. Такое право возникает только при наличии завершенной административной процедуры его реализации", - отметил юрист.

По его словам, для того чтобы выплата могла войти в состав наследства, при жизни заявителя должно быть выполнено одно из нескольких условий: помощь уже назначена решением уполномоченного органа, средства начислены или право на выплату подтверждено вступившим в законную силу судебным решением.

В этом деле ни одно из этих условий не было выполнено, поскольку решение о назначении помощи приняли уже после смерти заявителя.

В то же время, как отметил Литвяк, такая практика может создавать проблему для родственников погибших военнослужащих, поскольку человек со своей стороны может выполнить все необходимые действия, но завершение процедуры зависит от сроков рассмотрения заявления государственным органом.

"Практика по таким делам показывает, что значительная часть проблем возникает не из-за отсутствия права на выплату, а из-за потери времени и отсутствия четкого понимания дальнейших действий", - отметил юрист.

По словам Литвяка, в сложных ситуациях, связанных с получением одноразовой денежной помощи, стоит обращаться за правовой консультацией еще на начальном этапе, чтобы оценить документы, возможные риски и дальнейшие действия для защиты прав членов семьи погибшего военнослужащего.