15 млн грн за загиблого військового: Верховний Суд роз’яснив правила успадкування виплати

$44.850.0150.140.02
ukenru
Ексклюзив
09:35 • 4880 перегляди
Мінфін може усунути неоднозначність трактування авіалізингу, через яке БЕБ переслідує авіакомпанії – юрист
09:11 • 8150 перегляди
Нобелівську премію миру 2026 року отримала Наванетхем Піллей з ПАРPhoto
08:02 • 18494 перегляди
Графіків знову побільшало на тлі атак рф, без світла частина Києва і 7 областей
Ексклюзив
07:59 • 15392 перегляди
Затягування у справі про медичну недбалість лікарів Odrex: два засідання поспіль скасовані
07:15 • 14117 перегляди
Франція з листопада почне навчати українських пілотів на Rafale - міністр
Ексклюзив
05:59 • 34805 перегляди
Україна повернулася до клубу країн-виробників балістичних ракет: що змінило перше бойове застосування FP-7
05:28 • 23257 перегляди
Посланці Трампа можуть знову поїхати до москви на переговори з путіним - Axios
05:13 • 18040 перегляди
рф атакувала Україну 136 дронами: знешкодили 114, у тому числі понад 80% реактивних
04:58 • 17581 перегляди
У підмосков'ї спалахнула потужна пожежа з вибухами після оголошення дронової небезпекиVideo
04:36 • 16591 перегляди
У росії атакували завод, який виробляє компоненти палива для ракет Х-101 та Х-55 в тверській області
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
3м/с
70%
745мм
Популярнi новини
Кортні Кардаш'ян відповіла на чутки, що Тревіс Баркер ізолює її від родини9 жовтня, 00:05 • 27267 перегляди
Disney готує конкурента IMAX та веде переговори з найбільшими кіностудіями Голлівуду9 жовтня, 00:37 • 30521 перегляди
Зірка "Гри престолів" розповів, чим новий серіал про Гаррі Поттера здивує глядачів9 жовтня, 01:06 • 27753 перегляди
Донька Холлі Беррі стала на захист матері після звинувачень у насильстві над сином9 жовтня, 02:05 • 20590 перегляди
Всесвітній день пошти 2026: історія свята та цікаві фактиPhoto06:13 • 32359 перегляди
Публікації
Мінфін може усунути неоднозначність трактування авіалізингу, через яке БЕБ переслідує авіакомпанії – юрист
Ексклюзив
09:35 • 4854 перегляди
Всесвітній день пошти 2026: історія свята та цікаві фактиPhoto06:13 • 33269 перегляди
Україна повернулася до клубу країн-виробників балістичних ракет: що змінило перше бойове застосування FP-7
Ексклюзив
05:59 • 34798 перегляди
ДТП можна оформити без поліції та паперів - як скористатись європротоколом в Дії і чи заберуть "права"8 жовтня, 13:55 • 50458 перегляди
Переосмислила античність і змінила сучасність: що відомо про лауреатку Нобелівської премії з літератури-2026Photo8 жовтня, 12:39 • 46301 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Руслан Кравченко
Ірина Терех
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Польща
Реклама
УНН Lite
Всесвітній день пошти 2026: історія свята та цікаві фактиPhoto06:13 • 33269 перегляди
Принц Гаррі розповів, як морально та емоційно захворів після переїзду з Великої Британії9 жовтня, 03:04 • 18199 перегляди
Донька Холлі Беррі стала на захист матері після звинувачень у насильстві над сином9 жовтня, 02:05 • 21159 перегляди
Зірка "Гри престолів" розповів, чим новий серіал про Гаррі Поттера здивує глядачів9 жовтня, 01:06 • 28315 перегляди
Disney готує конкурента IMAX та веде переговори з найбільшими кіностудіями Голлівуду9 жовтня, 00:37 • 31078 перегляди
Актуальне
The New York Times
Dassault Rafale
Опалення
Х-101
Техніка

15 млн грн за загиблого військового: Верховний Суд роз’яснив правила успадкування виплати

Київ • УНН

 • 378 перегляди

Заява на виплату не дорівнює вже отриманій допомозі.

15 млн грн за загиблого військового: Верховний Суд роз’яснив правила успадкування виплати
Владислав Литвяк

Подання заяви на отримання 15 млн грн одноразової грошової допомоги за загиблого військовослужбовця не гарантує, що ці кошти зможуть успадкувати родичі. Верховний Суд зазначив: якщо отримувач помер до призначення виплати, майнове право на конкретну суму ще не виникає. Висновок суд оприлюднив у постанові від 13 серпня 2026 року у справі № 420/23067/25. Про юридичні тонкощі отримання та успадкування такої виплати у коментарі УНН розповів директор Юридичної компанії "ЛОДЖІК" Владислав Литвяк.

Йдеться про справу, у якій військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності України. Його батько, який належав до кола осіб, що мали право на отримання одноразової грошової допомоги, звернувся із відповідною заявою до Міністерства оборони України та подав необхідні документи.

Однак до моменту ухвалення рішення про призначення виплати він помер. Комісія Міноборони, не маючи інформації про смерть заявника, згодом призначила йому одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн грн.

Після встановлення факту смерті заявника Комісія скасувала своє рішення.

Донька померлого звернулася до суду, наполягаючи, що батько за життя реалізував своє право на виплату, оскільки подав заяву та всі необхідні документи. Вона вважала, що ці кошти мають увійти до складу спадщини.

Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили у задоволенні позову. Верховний Суд залишив їхні рішення без змін.

За словами Литвяка, суд розмежував право особи звернутися із заявою на призначення допомоги та вже набуте майнове право на конкретну грошову суму.

"Подання заяви про призначення допомоги, за висновком суду, не породжує у заявника майнового права на конкретну грошову суму. Таке право виникає лише за наявності завершеної адміністративної процедури його реалізації", - зазначив юрист.

За його словами, для того щоб виплата могла увійти до складу спадщини, за життя заявника має бути виконана одна з кількох умов: допомогу вже призначено рішенням уповноваженого органу, кошти нараховано або право на виплату підтверджено судовим рішенням, яке набрало законної сили.

У цій справі жодна з цих умов не була виконана, оскільки рішення про призначення допомоги ухвалили вже після смерті заявника.

Водночас, як зазначив Литвяк, така практика може створювати проблему для родичів загиблих військовослужбовців, адже людина зі свого боку може виконати всі необхідні дії, але завершення процедури залежить від строків розгляду заяви державним органом.

"Практика таких справ показує, що значна частина проблем виникає не через відсутність права на виплату, а через втрату часу та відсутність чіткого розуміння подальших дій", - зазначив юрист.

За словами Литвяка, у складних ситуаціях, пов'язаних із отриманням одноразової грошової допомоги, варто звертатися за правовою консультацією ще на початковому етапі, щоб оцінити документи, можливі ризики та подальші дії для захисту прав членів сім'ї загиблого військовослужбовця.

Юлія Мельник

Війна в УкраїніПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Україна