15 млн грн за загиблого військового: Верховний Суд роз’яснив правила успадкування виплати

Владислав Литвяк

Подання заяви на отримання 15 млн грн одноразової грошової допомоги за загиблого військовослужбовця не гарантує, що ці кошти зможуть успадкувати родичі. Верховний Суд зазначив: якщо отримувач помер до призначення виплати, майнове право на конкретну суму ще не виникає. Висновок суд оприлюднив у постанові від 13 серпня 2026 року у справі № 420/23067/25. Про юридичні тонкощі отримання та успадкування такої виплати у коментарі УНН розповів директор Юридичної компанії "ЛОДЖІК" Владислав Литвяк.

Йдеться про справу, у якій військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності України. Його батько, який належав до кола осіб, що мали право на отримання одноразової грошової допомоги, звернувся із відповідною заявою до Міністерства оборони України та подав необхідні документи.

Однак до моменту ухвалення рішення про призначення виплати він помер. Комісія Міноборони, не маючи інформації про смерть заявника, згодом призначила йому одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн грн.

Після встановлення факту смерті заявника Комісія скасувала своє рішення.

Донька померлого звернулася до суду, наполягаючи, що батько за життя реалізував своє право на виплату, оскільки подав заяву та всі необхідні документи. Вона вважала, що ці кошти мають увійти до складу спадщини.

Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили у задоволенні позову. Верховний Суд залишив їхні рішення без змін.

За словами Литвяка, суд розмежував право особи звернутися із заявою на призначення допомоги та вже набуте майнове право на конкретну грошову суму.

"Подання заяви про призначення допомоги, за висновком суду, не породжує у заявника майнового права на конкретну грошову суму. Таке право виникає лише за наявності завершеної адміністративної процедури його реалізації", - зазначив юрист.

За його словами, для того щоб виплата могла увійти до складу спадщини, за життя заявника має бути виконана одна з кількох умов: допомогу вже призначено рішенням уповноваженого органу, кошти нараховано або право на виплату підтверджено судовим рішенням, яке набрало законної сили.

У цій справі жодна з цих умов не була виконана, оскільки рішення про призначення допомоги ухвалили вже після смерті заявника.

Водночас, як зазначив Литвяк, така практика може створювати проблему для родичів загиблих військовослужбовців, адже людина зі свого боку може виконати всі необхідні дії, але завершення процедури залежить від строків розгляду заяви державним органом.

"Практика таких справ показує, що значна частина проблем виникає не через відсутність права на виплату, а через втрату часу та відсутність чіткого розуміння подальших дій", - зазначив юрист.

За словами Литвяка, у складних ситуаціях, пов'язаних із отриманням одноразової грошової допомоги, варто звертатися за правовою консультацією ще на початковому етапі, щоб оцінити документи, можливі ризики та подальші дії для захисту прав членів сім'ї загиблого військовослужбовця.