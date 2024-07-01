Благодаря доказательной базе Службы безопасности к реальному сроку заключения осуждена еще одна агентка фсб, которая действовала в Донецкой области. Злоумышленница пыталась выявить и передать в РФ локации ВСУ в районе Часового Яра. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Больше всего врага интересовали направления движения и ориентировочное количество бронетехники украинских войск, которые ведут непрерывные бои за город. Чтобы получить разведданные, агентка объезжала окрестные поселки и скрыто фотографировала "нужные" объекты, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что во время разведывательных вылазок она использовала общественный транспорт, а для конспирации - постоянно меняла маршруты. Контрразведчики СБУ задержали российского агента с поличным в январе 2024 года, когда она проводила доразведку в районе возможных локаций украинских защитников.

По данным следствия, вражеской соратницей оказалась жительница Константиновки, которую после начала полномасштабной войны дистанционно завербовала фсб.

По материалам Службы безопасности суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и назначил ей 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который шпионил за местами дислокации и артиллерийскими позициями Вооруженных Сил Украины в Донецкой области с целью подготовки российских наступательных действий и прорыва украинской обороны.