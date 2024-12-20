146 боев на фронте за сегодня: где горячее всего и что происходит на острове Казацкий

146 боев произошло с начала суток на фронте, почти половина - на Курском и Покровском направлениях, также враг дважды безуспешно штурмовал в районе острова Казацкий, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 20 декабря, пишет УНН.

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 146. Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности сбрасывают КАБ, и осуществлять атаки на всех направлениях линии боевого соприкосновения. Силы обороны держат рубежи и принимают меры для недопущения прорыва обороны - сообщили в Генштабе.

Захватчики, как указано, не прекращают применять артиллерию по территориям приграничных областей, граничащих с рф. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Великая Писаревка, Александровка, Винторовка, Ястребщина Сумской области; Тимофеевка Харьковской области; Клюсы Черниговской области.

По данным Генштаба, по направлениям такая ситуация:

Пять штурмовых действий захватчиков остановили наши воины вблизи Синьковки, Петропавловки, Загрызово и Лозовой на Купянском направлении, еще три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении враг атакует в районах Ямполовки, Тернов, Ивановки, Торского, Григорьевки и Серебрянского леса. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 11 боестолкновений, из которых четыре продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении Силы обороны отражали шесть вражеских попыток продвинуться вперед вблизи населенного пункта Часов Яр, сейчас продолжаются три боестолкновения.

На Торецком направлении противник, при поддержке авиации, четыре раза напрасно атаковал позиции наших войск в районе населенных пунктов Торецк и Леонидовка. Также враг сбросил авиабомбу в районе Константиновки.

На Покровском направлении сегодня враг 31 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Зеленое, Новый Труд, Даченское, Волково, Песчаное, Нововасильевка, Новоелизаветовка, Новоалексеевка и Украинка, пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Кураховском направлении наши защитники отражали 19 боестолкновений в районах населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Андреевка, Курахово, Дачное, Дальнее, Константинопольское и Константинополь. Шестнадцать вражеских штурмов уже отбито нашими защитниками, продолжаются еще три боестолкновения.

На Времовском направлении остановлено 13 штурмов противника вблизи Успеновки, Дальнего, Янтарного, Разлива, Богатыря, Большой Новоселки, Макаровки, Новоселки, Новополя и Новодаровки, еще три штурма продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении в районе острова Казацкий противник сегодня два раза без успеха штурмовал позиции наших защитников.

"40 боевых столкновений состоялось сегодня на Курском направлении, кроме того, враг нанес один ракетный удар и 260 артиллерийских обстрелов", - сообщили в Генштабе.

На Харьковском, Северском и Гуляйпольском направлениях с начала суток враг, как указано, активных действий не проводил.

Потери террористической страны за сутки: ВСУ уничтожили 2200 оккупантов