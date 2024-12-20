146 боев на фронте за сегодня: где горячее всего и что происходит на острове Казацкий

ukenru
Эксклюзив
Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году
14:16 • 23753 просмотра

Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году

Эксклюзив
"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)
13:45 • 61588 просмотра

"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)

Эксклюзив
Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области
12:28 • 62740 просмотра

Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
В Броварах работает программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов - видео
12:20 • 77121 просмотра

В Броварах работает программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов - видео

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип
 • 114781 просмотра

Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип

Эксклюзив
Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ
 • 146873 просмотра

Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ

Эксклюзив
Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области
 • 172134 просмотра

Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт
 • 194311 просмотра

АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
 • 272686 просмотра

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ
 • 166309 просмотра

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
У "Теории большого взрыва" будет новый спин-офф: определилась творческая команда

У "Теории большого взрыва" будет новый спин-офф: определилась творческая команда

 • 172555 просмотра
Эппл Мартин вызвала сенсацию на Бали дебютанток: фронтмен Coldplay признался, что никогда не представлял себя на этом событии

Эппл Мартин вызвала сенсацию на Бали дебютанток: фронтмен Coldplay признался, что никогда не представлял себя на этом событии

 • 154373 просмотра
Объединял древних британцев тысячи лет до нашей эры: новое открытие о назначении Стоунхенджа

Объединял древних британцев тысячи лет до нашей эры: новое открытие о назначении Стоунхенджа

10:31 • 85658 просмотра
"Дюна: Пророчество" получит продолжение: анонсирован второй сезон

"Дюна: Пророчество" получит продолжение: анонсирован второй сезон

11:32 • 43494 просмотра
Оскар Айзек и Ана де Армас сыграют в новом секретном сериале Apple TV+

Оскар Айзек и Ана де Армас сыграют в новом секретном сериале Apple TV+

11:58 • 44782 просмотра
публикации
Закрытость АРМА: как Елена Дума лишила агентство общественного контроля

Закрытость АРМА: как Елена Дума лишила агентство общественного контроля

14:22 • 27055 просмотра
"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)

"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)
Эксклюзив

13:45 • 61588 просмотра
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
Эксклюзив

 • 272686 просмотра
Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

 • 187602 просмотра
НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

 • 206409 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Майло Вентимилья сыграет музыканта в новом фильме

Майло Вентимилья сыграет музыканта в новом фильме

15:01 • 5153 просмотра
Рыба-пузырь и мышь-амфибия: ученые обнаружили 27 новых видов животных в Амазонии

Рыба-пузырь и мышь-амфибия: ученые обнаружили 27 новых видов животных в Амазонии

13:39 • 19424 просмотра
Оскар Айзек и Ана де Армас сыграют в новом секретном сериале Apple TV+

Оскар Айзек и Ана де Армас сыграют в новом секретном сериале Apple TV+

11:58 • 44782 просмотра
"Дюна: Пророчество" получит продолжение: анонсирован второй сезон

"Дюна: Пророчество" получит продолжение: анонсирован второй сезон

11:32 • 43494 просмотра
Объединял древних британцев тысячи лет до нашей эры: новое открытие о назначении Стоунхенджа

Объединял древних британцев тысячи лет до нашей эры: новое открытие о назначении Стоунхенджа

10:31 • 85658 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

146 боев на фронте за сегодня: где горячее всего и что происходит на острове Казацкий

146 боев на фронте за сегодня: где горячее всего и что происходит на острове Казацкий

Киев  •  УНН

 • 5942 просмотра

Read in English

За сутки произошло 146 боевых столкновений, больше всего на Курском и Покровском направлениях. Враг дважды безуспешно штурмовал позиции ВСУ в районе острова Казацкий.

146 боев произошло с начала суток на фронте, почти половина - на Курском и Покровском направлениях, также враг дважды безуспешно штурмовал в районе острова Казацкий, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 20 декабря, пишет УНН.

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 146. Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности сбрасывают КАБ, и осуществлять атаки на всех направлениях линии боевого соприкосновения. Силы обороны держат рубежи и принимают меры для недопущения прорыва обороны

- сообщили в Генштабе.

Захватчики, как указано, не прекращают применять артиллерию по территориям приграничных областей, граничащих с рф. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Великая Писаревка, Александровка, Винторовка, Ястребщина Сумской области; Тимофеевка Харьковской области; Клюсы Черниговской области.

По данным Генштаба, по направлениям такая ситуация:

Пять штурмовых действий захватчиков остановили наши воины вблизи Синьковки, Петропавловки, Загрызово и Лозовой на Купянском направлении, еще три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении враг атакует в районах Ямполовки, Тернов, Ивановки, Торского, Григорьевки и Серебрянского леса. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 11 боестолкновений, из которых четыре продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении Силы обороны отражали шесть вражеских попыток продвинуться вперед вблизи населенного пункта Часов Яр, сейчас продолжаются три боестолкновения.

На Торецком направлении противник, при поддержке авиации, четыре раза напрасно атаковал позиции наших войск в районе населенных пунктов Торецк и Леонидовка. Также враг сбросил авиабомбу в районе Константиновки.

На Покровском направлении сегодня враг 31 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Зеленое, Новый Труд, Даченское, Волково, Песчаное, Нововасильевка, Новоелизаветовка, Новоалексеевка и Украинка, пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Кураховском направлении наши защитники отражали 19 боестолкновений в районах населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Андреевка, Курахово, Дачное, Дальнее, Константинопольское и Константинополь. Шестнадцать вражеских штурмов уже отбито нашими защитниками, продолжаются еще три боестолкновения.

На Времовском направлении остановлено 13 штурмов противника вблизи Успеновки, Дальнего, Янтарного, Разлива, Богатыря, Большой Новоселки, Макаровки, Новоселки, Новополя и Новодаровки, еще три штурма продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении в районе острова Казацкий противник сегодня два раза без успеха штурмовал позиции наших защитников.

"40 боевых столкновений состоялось сегодня на Курском направлении, кроме того, враг нанес один ракетный удар и 260 артиллерийских обстрелов", - сообщили в Генштабе.

На Харьковском, Северском и Гуляйпольском направлениях с начала суток враг, как указано, активных действий не проводил.

Потери террористической страны за сутки: ВСУ уничтожили 2200 оккупантов20 дек. 2024, 05:11 • 152934 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
kharkivХарьков