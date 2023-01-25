"145 грн - это заниженная сумма" - экономист оценил стоимость услуг питания в закупках Минобороны

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“Кто закидывает про 145 гривен - попробуйте вы в жизни прокормиться даже за 200 грн в сутки приготовленной уже едой три раза на день. Вы это не сделаете, потому что есть понятие себестоимость, плюс это уже приготовленные продукты. То есть их готовят повара, это и затраты электроэнергии. Поэтому суточная норма на питание 145 грн - это очень заниженная сумма.

Ее можно объяснить только тем, что учитываются очень большие объемы и исполнители, которые предоставляют эту услугу питания, они именно за счет большого объема готовы при минимальной марже предоставлять эти услуги”, - сообщил он.

Новак отметил, что нынешняя инфляция, которая достигла 26,6%, в реальности в разы выше, если говорить именно о продуктах питания.

“Реальная инфляция выше, чем официальная, потому что официальная считается по ценам на 335 номенклатур товаров и услуг, на некоторые из которых цена не изменилась или даже уменьшилась. Например, услуги няни или уборки - они в сегодняшних условиях уменьшились в стоимости. Так же есть технические товары, на которые цены не меняются. Поэтому официальный показатель инфляции отражает лишь общую картину на эти товары и услуги, а реально мы в своей жизни пользуемся гораздо меньшим их количеством, - около 150.

Если же посчитать инфляцию по этим 150 позициям, то показатель будет значительно выше. Например, берем выборку только по продуктам питания и видим, что по факту цена на них очень выросла.

Поэтому, если говорить именно о стоимости питания солдата в день, то надо учитывать именно эту инфляцию, которая будет составлять под 45%”, - пояснил экономист.

Ранее

Экс-заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов объяснил, что “золотые яйца”, которые так возмутили журналистов, были лишь технической ошибкой, которую уже исправляли в Минобороны, а потому и тянули с подписанием документов.

Цена же на другие продукты питания для военных, которые были указаны в опубликованных журналистами документах, является обоснованной, потому что в нее вкладываются также услуги хранения, приготовления и логистики. Более того - она фиксируется один раз в год, поэтому, несмотря на любые внешние факторы, стоимость услуги не меняется.