“145 грн - це занижена сума” - економіст оцінив вартість послуг харчування в закупівлях Міноборони

Цитата

“Хто закидають про 145 гривень - спробуйте ви в житті прохарчуватися навіть за 200 грн на добу приготовленою вже їжею три рази на день. Ви це не зробите, бо є поняття собівартість, плюс це вже приготовлені харчі. Тобто їх готують кухарі, це і витрати електроенергії. Тому добова норма на харчування 145 грн - це дуже занижена сума.

Її можна пояснити тільки тим, що враховуються дуже великі об‘єми і виконавці, які здійснюють цю послугу харчування, вони саме за рахунок великого об‘єму готові при мінімальній маржі надавати ці послуги”, - повідомив він.

Новак зауважив, що цьогорічна інфляція, яка сягнула 26,6%, у реальності є в рази вищою, якщо говорити саме про продукти харчування.

“Реальна інфляція вища, ніж офіційна, бо офіційна рахується по цінах на 335 номенклатур товарів і послуг, на деякі з яких ціна не змінилася або навіть зменшилася. Наприклад, послуги няні чи прибирання - вони в сьогоднішніх умовах зменшились у вартості. Так само є технічні товари, на які ціни не змінюються. Тому офіційний показник інфляції відображає лише загальну картину на ці товари та послуги, а реально ми в своєму житті користуємося набагато меншою їх кількістю, - близько 150.

Якщо ж порахувати інфляцію по цих 150 позиціях, то показник буде значно вищий. Наприклад, беремо вибірку тільки по продуктах харчування і бачимо, що по факту ціна на них дуже зросла.

Тому, якщо говорити саме про вартість харчування солдата на день, то треба враховувати саме цю інфляцію, яка буде становити під 45%”, - пояснив економіст.

Раніше

Ексзаступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов пояснив, що “золоті яйця”, які так обурили журналістів, були лише технічною помилкою, яку вже виправляли в Мінобороні, а тому й тягнули з підписанням документів.

Ціна ж на інші продукти харчування для військових, які були вказані в опублікованих журналістами документах, є обгрунтованою, бо в неї вкладаються також послуги зберігання, приготування та логістики. Більше того - вона фіксується один раз на рік, отож, попри будь-які зовнішні чинники, вартість послуги не змінюється.