“145 грн - це занижена сума” - економіст оцінив вартість послуг харчування в закупівлях Міноборони

$41.390.02
46.921.07
ukru
Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум
12:59 • 3706 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 17573 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 28917 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 50560 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 41618 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 88664 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 66968 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 59568 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 118778 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 183083 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
31%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 33775 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 25068 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 70537 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 21745 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 17721 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 50565 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 70919 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 88668 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 216734 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 266981 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 17984 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 22003 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 26299 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 30744 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 46342 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

“145 грн - це занижена сума” - економіст оцінив вартість послуг харчування в закупівлях Міноборони

Київ • УНН

 • 6245825 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. 145 гривень 80 копійок - саме стільки коштів закладено в договорах Міноборони на добове харчування одного бійця. Окрім самих продуктів, у цю суму також входить зберігання продуктів, їх доставка та, у деяких випадках, приготування. За підрахунками економіста Андрія Новака, враховуючи показники інфляції, ця ціна є низькою, передає УНН.

“145 грн - це занижена сума” - економіст оцінив вартість послуг харчування в закупівлях Міноборони

Цитата

“Хто закидають про 145 гривень - спробуйте ви в житті прохарчуватися навіть за 200 грн на добу приготовленою вже їжею три рази на день. Ви це не зробите, бо є поняття собівартість, плюс це вже приготовлені харчі. Тобто їх готують кухарі, це і витрати електроенергії. Тому добова норма на харчування 145 грн - це дуже занижена сума.

Її можна пояснити тільки тим, що враховуються дуже великі об‘єми і виконавці, які здійснюють цю послугу харчування, вони саме за рахунок великого об‘єму готові при мінімальній маржі надавати ці послуги”, - повідомив він.

Новак зауважив, що цьогорічна інфляція, яка сягнула 26,6%, у реальності є в рази вищою, якщо говорити саме про продукти харчування.

“Реальна інфляція вища, ніж офіційна, бо офіційна рахується по цінах на 335 номенклатур товарів і послуг, на деякі з яких ціна не змінилася або навіть зменшилася. Наприклад, послуги няні чи прибирання - вони в сьогоднішніх умовах зменшились у вартості. Так само є технічні товари, на які ціни не змінюються. Тому офіційний показник інфляції відображає лише загальну картину на ці товари та послуги, а реально ми в своєму житті користуємося набагато меншою їх кількістю, - близько 150.

Якщо ж порахувати інфляцію по цих 150 позиціях, то показник буде значно вищий. Наприклад, беремо вибірку тільки по продуктах харчування і бачимо, що по факту ціна на них дуже зросла.

Тому, якщо говорити саме про вартість харчування солдата на день, то треба враховувати саме цю інфляцію, яка буде становити під 45%”, - пояснив економіст.

Раніше

Ексзаступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов пояснив, що “золоті яйця”, які так обурили журналістів, були лише технічною помилкою, яку вже виправляли в Мінобороні, а тому й тягнули з підписанням документів.

Ціна ж на інші продукти харчування для військових, які були вказані в опублікованих журналістами документах, є обгрунтованою, бо в неї вкладаються також послуги зберігання, приготування та логістики. Більше того - вона фіксується один раз на рік, отож, попри будь-які зовнішні чинники, вартість послуги не змінюється.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$65.58
Bitcoin
$85,121.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.95
Золото
$3,221.94
Ethereum
$1,677.11