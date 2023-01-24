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"Не розібравшись у ситуації, атакувати Міністерство оборони просто неприпустимо": Шаповалов про причини піти у відставку

Київ • УНН

 • 2906761 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Після гучного “скандалу” із закупівлею продовольства Міністерством оборони України свою посаду залишив заступник Міністра В'ячеслав Шаповалов. Чому він вирішив піти з посади, хто припустився помилки з обрахунком ціни на фатальні яйця і як це все позначилося на роботі Міністерства, журналістам УНН розповів сам ексзаступник Міноборони В'ячеслав Шаповалов.

"Не розібравшись у ситуації, атакувати Міністерство оборони просто неприпустимо": Шаповалов про причини піти у відставку

- Чому ви вирішили піти у відставку?

Тому що я – той заступник Міністра, який відповідає за тилове забезпечення Збройних Сил України. І після інформаційної атаки, через яку під необґрунтованою атакою опинилося все Міністерство, я вирішив взяти всю відповідальність на свої плечі та самостійно попросив відставки у Міністра. Вважаю це правильним прикладом для кожного чиновника України – не ховатися за спини підлеглих, а вміти брати відповідальність на себе та визнавати помилки. Можливо після моєї відставки, а в результаті і за результатами перевірок усіх компетентних органів та інституцій, люди нарешті зрозуміють, що не розібравшись у ситуації, у цей важкий час для всієї країни, атакувати Міністерство оборони просто неприпустимо.

- Чому?

Тому що це пряма загроза зриву поставок. Про це кажуть, лихоманить війська, громадськість… Я докорінно не згоден із такими підходами вирішення проблемних питань, якщо вони є. Зрештою, якщо є проблеми і є якась доказова база – я, як і вся команда, відкритий до співпраці з усіма правоохоронними органами, я не збираюся втікати з країни ні до Ізраїлю, ні до Монако, ні кудись ще, що вже почали "припускати", заявляючи як факт.

- Міноборони є одним із головних Міністерств, яке має працювати 24/7. Чи можна сказати, що звільнившись ви, за великим рахунком, стали живим щитом для всього Міністерства?

Я б сказав не щитом, це лестно. Наш меседж суспільству полягає у тому, що у Міністерстві оборони ніхто за свої крісла не тримається. Якщо щось сталося – ми вимагаємо об'єктивного розгляду та справедливого ставлення. Ми відкриті, готові відповідати. Більше того, вчора відбулося засідання профільного комітету Ради, за результатами якого я бачив деякі коментарі від членів та голови комітету. Я думаю, вони досить показові – претензій щодо контрактів немає. Понад те, на засіданні були представники НАБУ, ДБР, СБУ.

Я ж своїм вчинком хочу звернути увагу, що в нас є чіткі завдання від Міністра. Ми проробили колосальну роботу щодо демонополізації багатьох наших галузей: це і продукти харчування, і деякі підрозділи, які мали корупційні шлейфи – ми їх усіх реформували. Так, я не можу сказати, що миттєво пішли результати – це складний процес. Тим більше, що ми його робимо прямо в умовах ведення війни, а це далеко не сприятливі умови, щоб проводити такі реформи. Важко поміняти колесо у автомобіля, що рухається. А ми приблизно цим і займаємось.

- У такому разі поясніть, звідки взялася ця помилка з розрахунком вартості яєць?

Послухайте, і я, і Міністр, неодноразово вказували, що це справді технічна помилка. Форма мала на увазі різні величини виміру, і постачальник, як з'ясувалося ще до всіх цих публікацій, їх переплутав. Роблячи ревізію цих документів ще у грудні, ми помітили припущену помилку, на що звернули увагу підрядника. Він, ймовірно, пропустив «0» при зазначенні вартості за кілограм яєць – 17 грн за кіло або за штуку – нелогічно, а ось 170 грн за кілограм – цілком, адже це від 17 до 22 яєць, залежно від ваги – від 40 до 60 грамів. Зрозумійте, вага важливіша за штуки, адже важливо забезпечити кожного бійця необхідною кількістю калорій. І в додатку 17 до договору, в графі вага були вказані кілограми. І Держстат рахує баланс яєць тоннами – враховує вагу. 

Приклад взято зі статистичного збірника Держстату

Повертаючись до цієї ситуації, скажу, що у свою чергу підрядник помилку визнав і звернувся в перших числах січня в експертну організацію (державний орган експертиз з продуктів харчування, який затверджує розцінки, - ред.) з метою отримати пояснення – яка одиниця виміру має бути - грами або штуки.

Власне, з цієї ж причини і сам договір від 23 грудня 2022 року так і не був зареєстрований у казначействі – тобто, не є документом по суті де-юре. Вже до 1 січня документ мав бути направлений до казначейства, але ми цього не зробили, оскільки велася робота над помилками, що були виявлені.

Жодна з опублікованих журналістами форм ще не була запущена в роботу, руху коштів за цими договорами не було, і вони набрали б чинності лише після реєстрації в казначействі – з початку взяття зобов'язань. Тому казати, що ми купили продукти окремо за такою ціною – неправильно. Неправильно з двох причин. Першу я назвав. Друга – ми не купуємо продукти. Ми купуємо послугу. І вона коштує 145,8 грн. на добу на бійця, ціна ця індикативна. І всі роботи ведуться згідно з Каталожною системою, затвердженою Кабміном ще у 2016 році. Вона не ідеальна. І ми розпочали підготовку нової системи з меню. Робота над цією системою ведеться. А поки цей процес триває, ми забезпечуємо бійців провізією згідно з діючими методами прорахунку та нормами, але, додам, у 2022 році всі бійці були нагодовані, одягнені, захищені бронежилетами та шоломами.

- Хтось поніс фактичне покарання через цю помилку?

За фактом виявлення цієї помилки було змінено керівництво департаменту держзакупівель та начальника, відповідно, було відсторонено, а після цього звільнений.

- Ви можете назвати його прізвище?

Це Богдан Хмельницький.

- Тобто помилка була виявлена до того, як у мережі з'явилися ці матеріали?

Так, помилку було виявлено на засіданні, коли ще йшла доповідь про підготовку цих договорів. Не приховуватиму – ми поспішали і, можливо, наш поспіх був основною причиною цієї помилки, але слава Богу ми її знайшли. Зрозумійте, для нас це нормальний робочий процес: ми готуємо документи, перевіряємо їх, знаходимо помилки. Не можна просто взяти ручку та виправити цей показник у документі, який пройшов і експертизу, і всі бюрократичні процедури Міністерства. Такі помилки усуваються шляхом укладання додаткової угоди, яку ми й складали.

- Договори, про які ми говоримо, вже акцептовано?

Ці договори підготовлені, але це не кінцевий варіант, за яким ми працюватимемо. Той конкретний договір, який опублікували у ЗМІ, опубліковано без додаткових угод, де виправлено помилки.

- Тобто, цей договір не зареєстрований?

Ні, і до казначейства не подавався. Тому ні копійки грошей за цим договором не було перераховано. Більше того – жодного яйця не було заактовано за цією вартістю.

- Як ви вважаєте, за цією ситуацією хтось стоїть? Це була дійсно просто помилка чи чиясь образа за те, що він не бере участі в держзакупівлях Міноборони?

З одного боку, за помилкою стоїть тупість окремих людей, неуважність чи недбале ставлення. Водночас ця помилка могла бути використана як привід непорядними представниками бізнесу, які хотіли б повернутися до монопольних благ, які вони раніше мали.

Може, це міжвидова боротьба. Все починалося на низькому рівні, а потім, певно, якісь зацікавлені особи підняли це на вищий. Ті, кому потрібна дестабілізація.

Я хочу донести до всіх одну річ - акцент Міністра від початку його каденції полягає в тому, що в держзакупівлях не повинно бути жодних монополій на постачання. Навіть якщо постачальник буде тричі хороший – має бути альтернатива. З будь-яким, навіть стабільним бізнесом в умовах війни може статися що завгодно. Тому ми страхуємось і у нас 8 компаній-постачальників. Ще раз – помилка була лише в одному договорі.

- Якщо це не фінальний договір і його злили до того, як він почав діяти, чи ваше рішення піти з посади не було імпульсивним?

Не вважаю його імпульсивним. Я міг довго доводити і захищати себе, адже всі звинувачення є безпідставними. Але той розмах, з яким велася інформаційна атака на Міністерство...

Хтось вважає, що МОУ живе у старій корупційній парадигмі. Дуже багато хто не розуміє, що з приходом нового Міністра змінилася сама парадигма. Перший меседж, який дав Резніков, приступивши до роботи, - “Корупціонери, вам краще тікати!”. І у Міністерстві його дотримуються, вся команда живе у парадигмі, яку задав Міністр. Може, моя відставка приверне увагу до цього питання. Я дуже на це сподіваюся.

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