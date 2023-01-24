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“Не разобравшись в ситуации, атаковать Министерство обороны просто недопустимо”: Шаповалов о причинах уйти в отставку

Киев • УНН

 • 2906761 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. После громкого “скандала” с закупкой продовольствия Министерством обороны Украины, свою должность покинул заместитель Министра Вячеслав Шаповалов. Почему он решил уйти с поста, кто допустил ошибку с расчетом цены на роковые яйца и как это все отразилось на работе министерства журналистам УНН рассказал сам экс-заместитель Минобороны Вячеслав Шаповалов.

“Не разобравшись в ситуации, атаковать Министерство обороны просто недопустимо”: Шаповалов о причинах уйти в отставку

- Почему вы решили уйти в отставку?

Потому что я тот заместитель Министра, который отвечает за тыловое обеспечение Вооруженных Сил Украины. И после информационной атаки, из-за которой под необоснованной атакой оказалось все Министерство, я решил взять всю ответственность на свои плечи и самостоятельно попросил отставки у Министра. Считаю это правильным примером для каждого чиновника Украины - не прятаться за спины подчиненных, а уметь брать ответственность на себя и признавать ошибки. Может быть после моей отставки, а в итоге и после результатов проверок всех компетентных органов и институций, люди наконец-то поймут, что не разобравшись в ситуации, в это тяжелое время для всей страны, атаковать Министерство обороны просто недопустимо.

- Почему?

Потому что это прямая угроза срыва поставок. Об этом говорят, лихорадят войска, общественность… Я в корне не согласен с такими подходами решать проблемные вопросы, если они есть. В конце концов, если есть проблемы и есть какая-то доказательная база – я, как и вся команда, открыт к сотрудничеству со всеми правоохранительными органами, я не собираюсь бежать со страны ни в Израиль, ни в Монако, ни куда-либо еще, что уже начали «предполагать», заявляя как факт.

- Минобороны является одним из главных министерств, которое должно работать 24/7. Можно ли сказать, что, уволившись, по большому счету, вы стали живым щитом для всего министерства?

Я бы сказал не щитом, это лестно. Наш месседж обществу заключается в том, что в Министерстве обороны никто за свои кресла не держится. Если что-то произошло – мы требуем объективного разбирательства и справедливого отношения. Мы открыты, готовы нести ответственность. Более того, вчера прошло заседание профильного комитета Рады, по результатам которого я видел некоторые комментарии от членов и главы комитета. Я думаю, они достаточно показательны - претензий по контрактам нет. Более того, на заседании были представители НАБУ, ДБР, СБУ.

Я же своим поступком хочу обратить внимание, что у нас четкие задачи от Министра. Мы проделали колоссальную работу по демонополизации многих наших отраслей: это и продукты питания, и некоторые подразделения, которые имели коррупционные шлейфы – мы их всех реформировали. Да, я не могу сказать, что моментально пошли результаты – это сложный процесс. Тем более, что мы его делаем прямо в условиях ведения войны, а это далеко не благополучные условия, чтобы делать такие реформы. Трудно поменять колесо у движущегося автомобиля. А мы примерно этим и занимаемся.

- В таком случае объясните откуда взялась эта ошибка с расчетом стоимости яиц?

Послушайте, и я, и Министр, неоднократно указывали, что это действительно техническая ошибка. Форма подразумевала разные величины измерения, и поставщик, как выяснилось еще до всех этих публикаций, их перепутал. Делая ревизию этих документов еще в декабре, мы заметили допущенную ошибку, на что обратили внимание подрядчика. Он, вероятно, пропустил «0» при указании при указании стоимости за килограмм яиц – 17 грн за кило или за штуку – нелогично, а вот 170 грн за килограмм – вполне, ведь это от 17 до 22 яиц, в зависимости от веса – от 40 до 60 грамм. Поймите, вес важнее штук, ведь важно обеспечить каждого бойца необходимым количеством калорий. И в приложении 17 к договору, в графе вес были указаны килограммы. И Госстат считает баланс яиц тоннами – учитывает вес.

Пример взят из статистического сборника Госстата

Возвращаясь к данной ситуации, скажу, что в свою очередь подрядчик, ошибку признал и обратился в первых числах января в экспертную организацию (государственный орган экспертиз по продуктам питания, который утверждает расценки, - ред.) с целью получить объяснения – какая единица измерения должна быть - граммы или штуки.

Собственно, по этой же причине и сам договор от 23 декабря 2022 так и не был зарегистрирован в казначействе - т.е., не является документом по сути де-юре. Уже к 1 января документ должен был быть направлен в Казначейство, но мы этого не сделали так как велась работа по выявленным ошибкам.

Ни одна из опубликованных журналистами форм еще не была запущена в работу, движений средств по этим договорам не было, и они набрали бы свою силу только после регистрации в казначействе - с начала взятия обязательств. Поэтому говорить, что мы купили продукты отдельно по такой цене – неправильно. Неправильно по двум причинам. Первую я назвал. Вторая - мы не покупаем продукты. Мы покупаем услугу. И она стоит 145,8 грн в сутки на бойца, цена эта индикативная. И все работы ведутся согласно Каталожной системе, утвержденной Кабмином еще в 2016 году. Она не идеальна. И мы запустили подготовку новой системы с меню. Работа над этой системой ведется. А пока этот процесс идет, мы обеспечиваем бойцов провизией согласно действующим методам просчета и нормам, но, добавлю, в 2022 году все бойцы были накормлены, одеты, защищены бронежилетами и шлемами.

- Кто-то понес фактическое наказание из-за этой ошибки?

По факту выявленной этой ошибки было сменено руководство департамента госзакупок и начальник, соответственно - был отстранен, а затем уволен.

- Вы можете назвать его фамилию?

Это Богдан Хмельницкий.

- То есть, ошибка была выявлена до того, как в сети появились эти материалы?

Да, ошибка была выявлена на заседании, когда еще шел доклад о подготовке этих договоров. Не буду скрывать – мы торопились и, возможно, наша спешка была основной причиной этой ошибки, но слава Богу мы ее нашли. Поймите, для нас это нормальный рабочий процесс: мы готовим документы, проверяем их, находим ошибки. Нельзя просто взять ручку и исправить этот показатель в документе, который прошел и экспертизу, и все бюрократические процедуры министерства. Такие ошибки устраняются путем заключения дополнительного соглашения, которое мы и составляли.

- Договора, о которых мы говорим, уже акцептированы?

Эти договора подготовлены, но это не конечный вариант, по которому мы будем работать. Тот конкретный договор, который опубликовали в СМИ, опубликован без дополнительных соглашений, где исправлены ошибки.

- То есть этот договор не зарегистрирован?

Нет, и в казначейство не подавался. Поэтому ни копейки
денег по этому договору перечислено не было. Более того – ни одного яйца не было заактировано по этой стоимости.

- Как вы считаете, за всей этой ситуацией кто-то стоит? Это была все-таки просто ошибка или чья-то обида за то, что он не участвует в госзакупках Минобороны?

С одной стороны, за ошибкой стоит тупость отдельных людей, невнимательность либо халатное отношение. В то же время, эта ошибка могла быть использована как предлог непорядочными представителями бизнеса, которые хотели бы вернуться к монопольным благам, которые они раньше имели.

Может это межвидовая борьба. Все начиналось на низком уровне, а потом, видимо, какие-то заинтересованные особы подняли это на более высокий. Те, кому нужна дестабилизация.

Я хочу донести до всех одну вещь - акцент министра с самого начала его каденции состоит в том, что в госзакупках не должно быть никаких монополий на поставки. Даже если поставщик будет трижды хороший - должна быть альтернатива. С любым, даже стабильным бизнесом в условиях войны может произойти все что угодно. Поэтому мы страхуемся и у нас 8 компаний-поставщиков. Еще раз – ошибка была только в одном договоре.

- Если это не финальный договор и его слили до того, как он начал действовать, не было ли ваше решение уйти с должности импульсивным?

Не считаю его импульсивным. Я мог долго доказывать и защищать себя, ведь все обвинения беспочвенны. Но тот размах, с которым велась информационная атака на Министерство…

Кто-то считает, что МОУ живет в старой коррупционной парадигме. Очень многие не понимают, что с приходом нового министра поменялась сама парадигма. Первый месседж который дал Резников, приступив к работе: “Коррупционеры, вам лучше бежать!”. И в Министерстве его придерживаются, вся команда живет в парадигме, которую задал Министр. Может быть моя отставка привлечет внимание к этому вопросу. Я очень на это надеюсь.

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