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145 боевых столкновений и тысячи обстрелов: Генштаб сообщил о ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 414 просмотра

С начала суток на фронте произошло 145 боевых столкновений. Враг совершил 1178 ударов дронами-камикадзе и 3972 обстрела позиций украинских войск.

145 боевых столкновений и тысячи обстрелов: Генштаб сообщил о ситуации на фронте

С начала суток на фронте произошло 145 боевых столкновений. Враг совершил 1178 ударов дронами-камикадзе и 3972 обстрела позиций украинских войск, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 57 авиационных ударов, сбросил 82 КАБ, совершил 1178 ударов дронами-камикадзе и 3972 обстрела позиций наших войск

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 15 боестолкновений с российскими захватчиками, в настоящее время продолжаются три боестолкновения. Враг нанес 8 авиационных ударов, сбросив 15 управляемых бомб, совершил 317 обстрелов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска отбивали две атаки врага в районе Зеленого и в направлении Петро-Ивановки, одно боестолкновение продолжается. От авиационных ударов противника пострадали районы населенных пунктов Великий Бурлук, Перовское, Отрадное и Ольховатка.

На Купянском направлении противник совершил пять атак на позиции наших войск. Бои шли в районах населенных пунктов Голубовка, Загрызово и в направлении Песчаного.

На Лиманском направлении российские войска 32 раза штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Новый Мир, Карповка, Среднее, Глущенково, Колодязи и в направлениях Шандриголового, Торского и Серебрянки, до сих пор бои не утихают в девяти локациях.

На Северском направлении украинские воины сегодня отбили пять попыток наступления на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться вблизи Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении Силы обороны останавливали три вражеские атаки в направлениях Предтечино, Ступочек и Белой Горы, сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 10 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Торецк, Щербиновка, Русин Яр, Яблоновка и в направлениях Плещеевки, Катериновки. Силы обороны сдерживают натиск противника и уже отбили девять штурмовых действий.

На Покровском направлении враг совершил 45 попыток потеснить наши подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоекономическое, Миролюбовка, Проминь, Новосергеевка, Удачное, Муравка, Новоукраинка, Дачное, Котлино, Орехово, Алексеевка, Малиновка, Лысовка, Шевченко и в направлении Покровска, Сергеевки и Родинского. Продолжаются три боестолкновения. Авиация агрессора нанесла удары КАБами по районам населенных пунктов Владимировка, Родинское, Новоалександровка, Новопавловка, Суворово и Покровск.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 121 и ранили 77 оккупантов, уничтожили шесть мотоциклов, автомобиль, пушку, терминал спутниковой связи, пять БпЛА, две антенны БпЛА и пункт управления БпЛА; также повредили две пушки, три мотоцикла и 15 укрытий для личного состава захватчиков.

На Новопавловском направлении враг 12 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Запорожье, Толстой, Поддубное, Новополь, Новоселка и Зеленое Поле. Авиаударам подверглись Сичневое и Великомихайловка.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары в районах Полтавки, Гуляйполя.

На Ореховском направлении противник совершил одну атаку на позиции наших защитников в районе Каменского, кроме того нанес авиаудары в районах Новоандреевки и Приморского.

На Приднепровском направлении агрессор проводил шесть тщетных атак в сторону позиций наших защитников. Авиаударам неуправляемыми авиационными ракетами подверглись Львово и Ольговка.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Потери врага: российские войска потеряли более тысячи солдат и 14 крылатых ракет за сутки11.07.25, 08:04 • 3472 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
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