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145 бойових зіткнень та тисячі обстрілів: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

Київ • УНН

 • 852 перегляди

З початку доби на фронті відбулося 145 бойових зіткнень. Ворог здійснив 1178 ударів дронами-камікадзе та 3972 обстріли позицій українських військ.

145 бойових зіткнень та тисячі обстрілів: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

З початку доби на фронті відбулося 145 бойових зіткнень. Ворог здійснив 1178 ударів дронами-камікадзе та 3972 обстріли позицій українських військ, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав 57 авіаційних ударів, скинув 82 КАБ, здійснив 1178 ударів дронами-камікадзе та 3972 обстріли позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 15 боєзіткнень з російськими загарбниками, на даний час точиться три боєзіткнення. Ворог завдав 8 авіаційних ударів, скинувши 15 керованих бомб, здійснив 317 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська відбивали дві атаки ворога у районі Зеленого та в напрямку Петро-Іванівки, одне боєзіткнення триває. Від авіаційних ударів противника постраждали райони населених пунктів Великий Бурлук, Перовське, Одрадне та Вільхуватка.

На Куп’янському напрямку противник здійснив п’ять атак на позиції наших військ. Бої точилися в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та в напрямку Піщаного.

На Лиманському напрямку російські війська 32 рази штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Новий Мир, Карпівка, Середнє, Глущенкове, Колодязі та в напрямках Шандриголового, Торського й Серебрянки, досі бої не вщухають у дев’яти локаціях.

На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні відбили п’ять спроб наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися поблизу Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупиняли три ворожі атаки в напрямках Предтечиного, Ступочок та Білої Гори, наразі триває одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 10 разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка, Русин Яр, Яблунівка та в напрямках Плещіївки, Катеринівки. Сили оборони стримують натиск противника та вже відбили дев’ять штурмових дій.

На Покровському напрямку ворог здійснив 45 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається в районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Муравка, Новоукраїнка, Дачне, Котлине, Горіхове, Олексіївка, Малинівка, Лисівка, Шевченко та в напрямку Покровська, Сергіївки й Родинського. Тривають три боєзіткнення. Авіація агресора завдала ударів КАБами по районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Новоолександрівка, Новопавлівка, Суворове та Покровськ.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 121 та поранили 77 окупантів, знищили шість мотоциклів, автомобіль, гармату, термінал супутникового зв’язку, п’ять БпЛА, дві антени БпЛА та пункт управління БпЛА; також пошкодили дві гармати, три мотоцикли та 15 укриттів для особового складу загарбників.

На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Запоріжжя, Толстой, Піддубне, Новопіль, Новосілка та Зелене Поле. Авіаударів зазнали Січневе та Великомихайлівка.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів в районах Полтавки, Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку противник здійснив одну атаку на позиції наших захисників в районі Кам’янського, крім того завдав авіаударів в районах Новоандріївки та Приморського.

На Придніпровському напрямку агресор проводив шість марних атак у бік позицій наших захисників. Авіаударів некерованими авіаційними ракетами зазнали Львове та Ольгівка.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

Втрати ворога: російські війська втратили понад тисячу солдатів та 14 крилатих ракет за добу11.07.25, 08:04 • 3484 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
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