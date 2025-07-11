Втрати ворога: російські війська втратили понад тисячу солдатів та 14 крилатих ракет за добу
Київ • УНН
За добу 10 липня російські війська втратили 1040 солдатів та 14 крилатих ракет. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.25 орієнтовно становлять 1031620 осіб.
За добу 10 липня російські війська втратили на війні з Україною 1040 солдатів та 14 крилатих ракет. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1031620 (+1040) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11013 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 22979 (+7)
- артилерійських систем ‒ 30163 (+23)
- РСЗВ ‒ 1437 (0)
- засоби ППО ‒ 1193 (0)
- літаків ‒ 421 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 45003 (+222)
- крилаті ракети ‒ 3459 (+14)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 54732 (+76)
- спеціальна техніка ‒ 3929 (0)
Дані уточнюються.
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