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Втрати ворога: російські війська втратили понад тисячу солдатів та 14 крилатих ракет за добу

Київ • УНН

 • 2020 перегляди

За добу 10 липня російські війська втратили 1040 солдатів та 14 крилатих ракет. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.25 орієнтовно становлять 1031620 осіб.

Втрати ворога: російські війська втратили понад тисячу солдатів та 14 крилатих ракет за добу

За добу 10 липня російські війська втратили на війні з Україною 1040 солдатів та 14 крилатих ракет. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1031620 (+1040) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11013 (+2)
      • бойових броньованих машин ‒ 22979 (+7)
        • артилерійських систем ‒ 30163 (+23)
          • РСЗВ ‒ 1437 (0)
            • засоби ППО ‒ 1193 (0)
              • літаків ‒ 421 (0)
                • гелікоптерів ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 45003 (+222)
                    • крилаті ракети ‒ 3459 (+14)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 54732 (+76)
                            • спеціальна техніка ‒ 3929 (0)

                              Дані уточнюються.

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                              Gas TTF
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