Потери врага: российские войска потеряли более тысячи солдат и 14 крылатых ракет за сутки
Киев • УНН
За сутки 10 июля российские войска потеряли 1040 солдат и 14 крылатых ракет. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.07.25 ориентировочно составляют 1031620 человек.
За сутки 10 июля российские войска потеряли на войне с Украиной 1040 солдат и 14 крылатых ракет. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.07.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1031620 (+1040) человек ликвидировано
- танков ‒ 11013 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 22979 (+7)
- артиллерийских систем ‒ 30163 (+23)
- РСЗО ‒ 1437 (0)
- средства ПВО ‒ 1193 (0)
- самолетов ‒ 421 (0)
- вертолетов ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 45003 (+222)
- крылатые ракеты ‒ 3459 (+14)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 54732 (+76)
- специальная техника ‒ 3929 (0)
Данные уточняются.
Напомним
По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".
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