139 боевых столкновений за сутки: Генштаб сообщил об атаках на фронте 7 мая

С начала суток 7 мая на фронте произошло 139 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что российские захватчики нанесли два ракетных и 63 авиационных удара, использовав две ракеты и 103 КАБ.

Кроме этого, враг применил 1076 дронов-камикадзе и совершил 4234 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов - рассказали в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении агрессор восемь раз пытался штурмовать позиции наших защитников вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки. До сих пор продолжаются два боевых столкновения.

На Купянском направлении противник совершил шесть попыток штурма в районах Глушковки, Новой Кругляковки и Загризового.

На Лиманском направлении в течение суток зафиксировано 24 атаки в районах Копанок, Грековки, Колодезей, а также в направлениях Редкодуба, Нового Мира и Ольговки.

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На Северском направлении враг шесть раз пытался прорвать нашу оборону вблизи Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении произошло десять боевых столкновений в районах Белой Горы, Часового Яра и Предтечиного. До сих пор продолжаются две вражеские атаки.

На Торецком направлении враг 11 раз атаковал наши позиции, сосредотачивая усилия вблизи Щербиновки, Торецка и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении захватчики 40 раз пытались прорвать оборону в районах Малиновки, Лысовки, Котлиного, Зверового, Удачного, Новосергиевки, Новоалександровки, Надеевки, Богдановки, Андреевки, а также в направлениях Богатыря, Алексеевки, Новой Полтавки и Котляровки. Силы обороны отбили 32 атаки, еще восемь боевых столкновений продолжаются.

Противник несет значительные потери - только на этом направлении украинские воины обезвредили 121 оккупанта, из них 83 - безвозвратно. Уничтожено также три автомобиля, девять БпЛА, четыре мотоцикла и два спутниковых терминала - говорится в сводке.

На Новопавловском направлении враг 22 раза атаковал в районах Константинополя, Новоселки, Вольного Поля, а также в сторону Новополя, Богатыря и Одрадного. Продолжается еще три боевых столкновения. Авиаударам подверглись Новодаровка, Темировка и Новополь.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку продвижения противника вблизи Высокого. Захватчики также нанесли авиаудары по Малиновке, Высокому и Гуляйполю.

На Ореховском направлении зафиксировано шесть штурмов в районах Степного и Каменского.

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На Приднепровском направлении враг совершил одну тщетную попытку атаковать.

На Курщине украинские воины отбили 17 атак, одно боевое столкновение еще продолжается. Враг нанес четыре авиаудара, сбросил девять управляемых авиационных бомб и совершил 277 артиллерийских обстрелов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

"На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела", - резюмировали в Генштабе.

Напомним

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