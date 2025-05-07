139 бойових зіткнень за добу: Генштаб повідомив про атаки на фронті 7 травня

Від початку доби 7 травня на фронті відбулося 139 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що російські загарбники завдали двох ракетних та 63 авіаційних ударів, використавши дві ракети та 103 КАБ.

Крім цього, ворог застосував 1076 дронів-камікадзе та здійснив 4234 обстріли позицій наших військ і населених пунктів - розповіли у Генштабі.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку агресор вісім разів намагався штурмувати позиції наших захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Кам’янки. Дотепер тривають два бойові зіткнення.

На Куп’янському напрямку противник здійснив шість спроб штурму в районах Глушківки, Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку протягом доби зафіксовано 24 атаки в районах Копанок, Греківки, Колодязів, а також у напрямках Рідкодуба, Нового Миру та Ольгівки.

Трамп чекає на співпрацю з Ердоганом заради припинення війни між росією та Україною

На Сіверському напрямку ворог шість разів намагався прорвати нашу оборону поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку сталося десять бойових зіткнень у районах Білої Гори, Часового Яру та Предтечиного. Дотепер тривають дві ворожі атаки.

На Торецькому напрямку ворог 11 разів атакував наші позиції, зосереджуючи зусилля поблизу Щербинівки, Торецька та в напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку загарбники 40 разів намагалися прорвати оборону в районах Малинівки, Лисівки, Котлиного, Звірового, Удачного, Новосергіївки, Новоолександрівки, Надіївки, Богданівки, Андріївки, а також у напрямках Багатиря, Олексіївки, Нової Полтавки та Котлярівки. Сили оборони відбили 32 атаки, ще вісім бойових зіткнень тривають.

Противник зазнає значних втрат - лише на цьому напрямку українські воїни знешкодили 121 окупанта, з них 83 — безповоротно. Знищено також три автомобілі, дев’ять БпЛА, чотири мотоцикли та два супутникові термінали - йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази атакував у районах Костянтинополя, Новосілки, Вільного Поля, а також у бік Новополя, Багатиря та Одрадного. Триває ще три бойові зіткнення. Авіаударів зазнали Новодарівка, Темирівка та Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно зупинили одну спробу просування противника поблизу Високого. Загарбники також завдали авіаударів по Малинівці, Високому та Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку зафіксовано шість штурмів у районах Степового та Кам’янського.

путін назвав причиною війни рф в Україні відсутність реакції Заходу

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну марну спробу атакувати.

На Курщині українські воїни відбили 17 атак, одне бойове зіткнення ще триває. Ворог завдав чотирьох авіаударів, скинув дев’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 277 артилерійських обстрілів, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню.

"На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала", - резюмували у Генштабі.

Нагадаємо

У Донецькій області російські війська скинули дві авіабомби на Олександро-Калинове, вбивши двох жінок віком 47 та 67 років. Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін знову звернувся до всіх донеччан, а особливо до жителів прифронтових громад із закликом евакуюватися своєчасно.

В уряді заявили про поступове відновлення української економіки попри труднощі війни