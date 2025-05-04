путін назвав причиною війни рф в Україні відсутність реакції Заходу
Київ • УНН
путін заявив, що західні партнери хотіли розділити росію на частини, і тому він розпочав війну. Він додав, що рф у 2014 році не була готова до повномасштабного вторгнення в Україну.
президент росії виклав своє бачення причин окупації Криму, гібридних військових дій рф на сході України та початку повномасштабної війни проти України. Мовляв західні партнери, припускаючи що росія ослабла, начебто "намірилися її розділити на ряд частин". У кремлі очікували на зміну ставлення, але на Заході не відреагували.
Передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
Агресія росії проти України стала "наслідком відсутності реакції Заходу". Про це ідеться у розповіді путіна у документальному фільмі одного з телеканалів рф.
Начебто "цивілізований світ вирішив", що росія ослабла.
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"Радянський Союз розвалилася, і потрібно добити його на частини, що залишилися. Найбільша їх - Росія, її теж треба розділити на 4-5 частин", розповів диктатор.
путін заявив, що саме на ньому була відповідальність за майбутнє рф, і він закликав "західних партнерів поважати інтереси Росії та промову 2007 року", ідеться у тексті глави кремля.
"На жаль, це не було почуто", підсумував путін, додавши, що це, за його висловом, "зрештою, це призвело до сьогоднішніх трагічних подій".
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У пропагандистському документальному фільмі путін також заявив, що росія 2014 року не була готова до повномасштабного вторгнення до України.
.. було нереалістично — Росія не була готова до фронтального протистояння з колективним Заходом
Нагадаємо
В інтерв'ю росЗМІ путін заявив про неминучість примирення з Україною. Він також зазначив, що росію намагалися спровокувати щодо ядерних погроз, але потреби в застосуванні зброї не було.
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