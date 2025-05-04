путін назвав причиною війни рф в Україні відсутність реакції Заходу

$41.590.00
47.080.00
ukenru
Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
3 травня, 09:33 • 40030 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

Ексклюзив
3 травня, 06:30 • 105831 перегляди

Інсульт у дітей: лікар пояснив, як часто виникає та чи можна повністю відновитися після нього

3 травня, 06:01 • 98617 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

2 травня, 18:22 • 71829 перегляди

Зеленський наказав прискорити створення української балістики

2 травня, 18:05 • 82279 перегляди

Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, необхідний для реалізації мінеральної угоди із США: що він передбачає

2 травня, 17:00 • 80732 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

Ексклюзив
2 травня, 11:48 • 62243 перегляди

Компенсація за зруйноване або пошкоджене житло: хто має право, які документи потрібні та як отримати виплату

Ексклюзив
2 травня, 10:55 • 75294 перегляди

Контрабанда на ринку електроніки: експерт пояснив, чому ключова проблема - у логістиці

Ексклюзив
2 травня, 10:48 • 114096 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів

2 травня, 08:28 • 47148 перегляди

У ВР назвали дату ратифікації угоди України та США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+27°
0м/с
60%
740 мм
Популярнi новини

російські війська просунулися на п'яти напрямках, ЗСУ контратакують: карти ISW

4 травня, 03:17 • 22394 перегляди

День Зоряних війн: факти про кіносагу, які вас здивують

4 травня, 04:30 • 20725 перегляди

Атака "Шахедів" на Київ: кількість постраждалих зросла до 11

4 травня, 05:03 • 21819 перегляди

Нічна атака росіян: сили ППО збили 69 ворожих безпілотників

4 травня, 06:50 • 15916 перегляди

Хуситам вперше вдалося атакувати аеропорт Тель-Авіва, є поранені

11:27 • 11379 перегляди
Публікації

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

3 травня, 06:01 • 98618 перегляди

3 травня - Міжнародний день кондитера: найсмачніші рекорди України та світу

3 травня, 04:30 • 51856 перегляди

Заяви є, а довіри немає. Чому бізнес не йде на конкурси АРМА, попри меморандуми Думи

2 травня, 14:35 • 82793 перегляди

Сорти рослин від українських науковців отримують визнання в ЄС: нові можливості для аграрного експорту

2 травня, 14:18 • 90782 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів
Ексклюзив

2 травня, 10:48 • 114096 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Стів Віткофф

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Запоріжжя

Сполучене Королівство

Крим

Реклама
УНН Lite

День Зоряних війн: факти про кіносагу, які вас здивують

4 травня, 04:30 • 20914 перегляди

Еволюція стилю Дженніфер Лопес на Met Gala: від дебюту до приголомшливих образів

2 травня, 18:47 • 38050 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

2 травня, 17:00 • 80734 перегляди

Кенсінгтонський палац поділився новим портретом принцеси Шарлотти до її 10-річчя

2 травня, 14:45 • 37110 перегляди

Випуск GTA VI перенесли на травень 2026 року

2 травня, 13:46 • 39856 перегляди
Актуальне

The Guardian

Фокс Ньюс

F-16 Fighting Falcon

Безпілотний літальний апарат

TikTok

путін назвав причиною війни рф в Україні відсутність реакції Заходу

Київ • УНН

 • 1132 перегляди

путін заявив, що західні партнери хотіли розділити росію на частини, і тому він розпочав війну. Він додав, що рф у 2014 році не була готова до повномасштабного вторгнення в Україну.

путін назвав причиною війни рф в Україні відсутність реакції Заходу

президент росії виклав своє бачення причин окупації Криму, гібридних військових дій рф на сході України та початку повномасштабної війни проти України. Мовляв західні партнери, припускаючи що росія ослабла, начебто "намірилися її розділити на ряд частин". У кремлі очікували на зміну ставлення, але на Заході не відреагували.

Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

Агресія росії проти України стала "наслідком відсутності реакції Заходу". Про це ідеться у розповіді путіна у документальному фільмі одного з телеканалів рф. 

Начебто "цивілізований світ вирішив", що росія ослабла.

Зеленський відповів на російське оголошення "перемир'я" на 9 травня: готовий до припинення вогню на 30 днів03.05.25, 13:45 • 3458 переглядiв

"Радянський Союз розвалилася, і потрібно добити його на частини, що залишилися. Найбільша їх - Росія, її теж треба розділити на 4-5 частин", розповів диктатор.

путін заявив, що саме на ньому була відповідальність за майбутнє рф, і він закликав "західних партнерів поважати інтереси Росії та промову 2007 року", ідеться у тексті глави кремля. 

"На жаль, це не було почуто", підсумував путін, додавши, що це, за його висловом, "зрештою, це призвело до сьогоднішніх трагічних подій".

росія “щось готує” в білорусі, прикриваючись військовими навчаннями - Зеленський 29.04.25, 17:31 • 17740 переглядiв

У пропагандистському документальному фільмі путін також заявив, що росія 2014 року не була готова до повномасштабного вторгнення до України.

.. було нереалістично — Росія не була готова до фронтального протистояння з колективним Заходом

- зазначив президент рф.

Нагадаємо

В інтерв'ю росЗМІ путін заявив про неминучість примирення з Україною. Він також зазначив, що росію намагалися спровокувати щодо ядерних погроз, але потреби в застосуванні зброї не було.

Атака на Київ: 11 постраждалих, пошкоджені будинки, ТЦ, авто - розпочато розслідування04.05.25, 11:34 • 4584 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ВійнаПолітикаНовини Світу
Україна
Brent
$61.56
Bitcoin
$95,434.50
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$33.08
Золото
$3,241.25
Ethereum
$1,827.70