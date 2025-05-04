путін заявив про неминучість примирення з Україною та відсутність потреби в ядерній зброї
Київ • УНН
В інтерв'ю росЗМІ путін заявив про неминучість примирення з Україною. Він також зазначив, що росію намагалися спровокувати щодо ядерних погроз, але потреби в застосуванні зброї не було.
В інтерв'ю російським ЗМІ президент рф володимир путін заявив о неминучості майбутнього примирення з Україною. Крім того, він виклав, що росію "намагалися спровокувати" щодо ядерних погроз у бік України.
Передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
У бесіді з журналістом павлом зарубіним, очільник рф заявив, що примирення з Україною є неминучим.
Мені здається, що це неминуче, незважаючи на всю трагедію, яку ми переживаємо зараз. (...) Це питання часу
Також путін нагадав про застосування ядерної зброї, зазначивши, що "рф хотіли спровокувати".
Хотіли, щоб ми зробили помилки
Не було необхідності застосовувати зброю, додав президент рф.
Не було необхідності застосовувати зброю. .. і, сподіваюся, не буде потрібно
Нагадаємо
Зеленський заявив, що перемир'я путіна - це лише вистава, бо за 2-3 дні неможливо розробити план закінчення війни. Україна не буде грати в ігри, щоб путін вийшов з ізоляції 9 травня.