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Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
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путін заявив про неминучість примирення з Україною та відсутність потреби в ядерній зброї

Київ • УНН

 • 834 перегляди

В інтерв'ю росЗМІ путін заявив про неминучість примирення з Україною. Він також зазначив, що росію намагалися спровокувати щодо ядерних погроз, але потреби в застосуванні зброї не було.

путін заявив про неминучість примирення з Україною та відсутність потреби в ядерній зброї

В інтерв'ю російським ЗМІ президент рф володимир путін заявив о неминучості майбутнього примирення з Україною. Крім того, він виклав, що росію "намагалися спровокувати" щодо ядерних погроз у бік України.

Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

У бесіді з журналістом павлом зарубіним, очільник рф заявив, що примирення з Україною є неминучим.

Мені здається, що це неминуче, незважаючи на всю трагедію, яку ми переживаємо зараз. (...) Це питання часу

- цитують путіна пропагандистські ЗМІ рф.

Також путін нагадав про застосування ядерної зброї, зазначивши, що "рф хотіли спровокувати".

Хотіли, щоб ми зробили помилки

- зазначив глава рф.

Не було необхідності застосовувати зброю, додав президент рф.

Не було необхідності застосовувати зброю. .. і, сподіваюся, не буде потрібно

- наголосив путін.

Нагадаємо

Зеленський заявив, що перемир'я путіна - це лише вистава, бо за 2-3 дні неможливо розробити план закінчення війни. Україна не буде грати в ігри, щоб путін вийшов з ізоляції 9 травня.

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