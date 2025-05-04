путин заявил о неизбежности примирения с Украиной и отсутствии необходимости в ядерном оружии

В интервью российским СМИ президент рф владимир путин заявил о неизбежности будущего примирения с Украиной. Кроме того, он изложил, что россию "пытались спровоцировать" относительно ядерных угроз в сторону Украины.

Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

В беседе с журналистом павлом зарубиным, глава рф заявил, что примирение с Украиной неизбежно.



Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас. (...) Это вопрос времени