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Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский
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путин заявил о неизбежности примирения с Украиной и отсутствии необходимости в ядерном оружии

Киев • УНН

 • 290 просмотра

В интервью росСМИ путин заявил о неизбежности примирения с Украиной. Он также отметил, что россию пытались спровоцировать в отношении ядерных угроз, но необходимости в применении оружия не было.

путин заявил о неизбежности примирения с Украиной и отсутствии необходимости в ядерном оружии

В интервью российским СМИ президент рф владимир путин заявил о неизбежности будущего примирения с Украиной. Кроме того, он изложил, что россию "пытались спровоцировать" относительно ядерных угроз в сторону Украины.

Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В беседе с журналистом павлом зарубиным, глава рф заявил, что примирение с Украиной неизбежно.

Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас. (...) Это вопрос времени

- цитируют путина пропагандистские СМИ рф.

Также путин напомнил о применении ядерного оружия, отметив, что "рф хотели спровоцировать".

Хотели, чтобы мы сделали ошибки

- отметил глава рф.

Не было необходимости применять оружие, добавил президент россии.

Не было необходимости применять оружие. .. и, надеюсь, не потребуется

- подчеркнул путин.

Напомним

Зеленский заявил, что перемирие путина - это лишь представление, потому что за 2-3 дня невозможно разработать план окончания войны. Украина не будет играть в игры, чтобы путин вышел из изоляции 9 мая.

Игорь Тележников

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