путин заявил о неизбежности примирения с Украиной и отсутствии необходимости в ядерном оружии
Киев • УНН
В интервью росСМИ путин заявил о неизбежности примирения с Украиной. Он также отметил, что россию пытались спровоцировать в отношении ядерных угроз, но необходимости в применении оружия не было.
В интервью российским СМИ президент рф владимир путин заявил о неизбежности будущего примирения с Украиной. Кроме того, он изложил, что россию "пытались спровоцировать" относительно ядерных угроз в сторону Украины.
Передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
В беседе с журналистом павлом зарубиным, глава рф заявил, что примирение с Украиной неизбежно.
Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас. (...) Это вопрос времени
Также путин напомнил о применении ядерного оружия, отметив, что "рф хотели спровоцировать".
Хотели, чтобы мы сделали ошибки
Не было необходимости применять оружие, добавил президент россии.
Не было необходимости применять оружие. .. и, надеюсь, не потребуется
Напомним
Зеленский заявил, что перемирие путина - это лишь представление, потому что за 2-3 дня невозможно разработать план окончания войны. Украина не будет играть в игры, чтобы путин вышел из изоляции 9 мая.