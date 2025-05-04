Путин назвал причиной войны рф в Украине отсутствие реакции Запада
Киев • УНН
путин заявил, что западные партнеры хотели разделить россию на части, и поэтому он начал войну. Он добавил, что рф в 2014 году не была готова к полномасштабному вторжению в Украину.
президент россии изложил свое видение причин оккупации Крыма, гибридных военных действий рф на востоке Украины и начала полномасштабной войны против Украины. Мол, западные партнеры, предполагая, что россия ослабла, якобы "намеревались ее разделить на ряд частей". В кремле ожидали изменения отношения, но на Западе не отреагировали.
Передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Агрессия россии против Украины стала "следствием отсутствия реакции Запада". Об этом говорится в рассказе путина в документальном фильме одного из телеканалов рф.
Якобы "цивилизованный мир решил", что россия ослабла.
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"Советский Союз развалился, и нужно добить его на оставшиеся части. Самая большая из них – Россия, ее тоже надо разделить на 4-5 частей", рассказал диктатор.
путин заявил, что именно на нем была ответственность за будущее россии, и он призвал "западных партнеров уважать интересы России и речь 2007 года", говорится в тексте главы кремля.
"К сожалению, это не было услышано", подытожил путин, добавив, что это, по его выражению, "в конце концов, это привело к сегодняшним трагическим событиям".
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В пропагандистском документальном фильме путин также заявил, что россия в 2014 году не была готова к полномасштабному вторжению в Украину.
.. было нереалистично – Россия не была готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом
Напомним
В интервью росСМИ путин заявил о неизбежности примирения с Украиной. Он также отметил, что россию пытались спровоцировать относительно ядерных угроз, но потребности в применении оружия не было.
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