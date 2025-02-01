134 боя за сутки: Генштаб обновил карту боевых действий

134 боя произошло на фронте за прошедшие сутки, почти половина - на Покровском направлении, также враг был активнее на Курщине и Лиманском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке и показали карту боевых действий за 31 января, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 134 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

Вчера противник, как указано, нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением пяти ракет, а также 54 авиаудара, в частности, сбросил 105 КАБ. Кроме этого, совершил более 6200 обстрелов, из них 136 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражений около 2018 дронов-камикадзе.

«Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава противника, одно средство ПВО, четыре артиллерийские системы, а также три пункта управления противника», - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям, по данным Генштаба, следующая:

За прошедшие сутки на Харьковском направлении состоялось две вражеские атаки в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлениях Лозовой, Богуславки, Песчаного, Петропавловки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку Зеленой Долины, Новомихайловки, Новоегоровки, Макеевки, Ямполовки и Колодязов.

Вчера враг шесть раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Спирного на Северском направлении. Успеха не имел.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении состоялось пять штурмовых действий в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районе населенного пункта Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 штурм агрессора в сторону населенных пунктов Машевка, Елизаветовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Покровск, Новоукраинка, Удачное, Котляровка, Новоандреевка, Алексеевка, Успеновка, Андреевка, Дачное и Улаклы.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили девять вражеских штурмов. Наступательные усилия враг сосредотачивал в районах населенных пунктов Константинополь и Раздольное.

При поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации враг дважды, без успеха, пытался подвинуть наших защитников с занимаемых позиций на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Новополь и Новоселка.

На Ореховском направлении в районе населенного пункта Новоданиловка захватчики совершили один бесполезный штурм позиций наших защитников.

На Приднепровском направлении российские захватчики четыре раза атаковали наши позиции. Понеся потери, отошли.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.

«На Курском направлении за прошедшие сутки наши защитники отразили 12 атак противника, враг нанес 347 артиллерийских обстрелов, из них восемь - из реактивных систем залпового огня, совершил 20 авиационных ударов, сбросив 29 КАБ», - сказано в сводке.

Наши воины, как отмечается, наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

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