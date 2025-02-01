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134 бої за добу: Генштаб оновив карту бойових дій

134 бої за добу: Генштаб оновив карту бойових дій

Київ • УНН

 • 60039 перегляди

На фронті відбулося 134 бойових зіткнення, найбільше на Покровському напрямку - 61 атака. Ворог завдав 4 ракетних удари, 54 авіаудари та понад 6200 обстрілів.

134 бої сталося на фронті минулої доби, майже половина - на Покровському напрямку, також ворог був активнішим на курщині та Лиманському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні і показали карту бойових дій за 31 січня, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 134 бойових зіткнення

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник, як вказано, завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням п’яти ракет, а також 54 авіаудари, зокрема, скинув 105 КАБ. Окрім цього, здійснив понад 6200 обстрілів, з них 136 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для уражень близько 2018 дронів-камікадзе.

"Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу противника, один засіб ППО, чотири артилерійські системи, а також три пункти управління противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками, за даними Генштабу, наступна:

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках Лозової, Богуславки, Піщаного, Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Зеленої Долини, Новомихайлівки, Новоєгорівки, Макіївки, Ямполівки та Колодязів.

Вчора ворог шість разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Спірного на Сіверському напрямку. Успіху не мав.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося п’ять штурмових дій у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Предтечине.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районі населеного пункту Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 штурм агресора у бік населених пунктів Машівка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Котлярівка, Новоандріївка, Олексіївка, Успенівка, Андріївка, Дачне та Улакли.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили дев’ять ворожих штурмів. Наступальні зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Костянтинопіль та Роздольне.

За підтримки штурмової та бомбардувальної авіації ворог двічі, без успіху, намагався посунути наших оборонців із займаних позицій на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Новопіль та Новосілка.

На Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Новоданилівка загарбники здійснили один марний штурм позицій наших захисників.

На Придніпровському напрямку російські загарбники чотири рази атакували наші позиції. Зазнавши втрат, відійшли.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф застосовує артилерію по районах українських населених пунктів.

"На Курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 12 атак противника, ворог завдав 347 артилерійських обстрілів, з них вісім - із реактивних систем залпового вогню, здійснив 20 авіаційних ударів, скинувши 29 КАБ", - сказано у зведенні.

Наші воїни, як зазначається, завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

1430 окупантів, десятки ББМ та артсистем: Генштаб ЗСУ назвав втрати росіян01.02.25, 08:29 • 34808 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
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