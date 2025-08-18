133 боевых столкновения на фронте за сутки: детали от Генштаба ВСУ

С начала суток 18 августа на фронте произошло 133 боевых столкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что российские захватчики нанесли один ракетный удар двумя ракетами и 55 авиационных ударов, сбросив при этом 102 управляемые бомбы.

Кроме этого, привлекли для поражения 1634 дрона-камикадзе и совершили 3345 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам - доложили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боестолкновений с российскими захватчиками, из которых одно продолжается до сих пор. Враг нанес 13 авиационных ударов, сбросил 18 управляемых бомб, совершил 184 артиллерийских обстрела, в том числе восемь – из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг девять раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Амбарное.

На Купянском направлении враг совершил восемь наступательных действий в районах Голубовки, Купянска, Петропавловки и Загрызового, до сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 11 штурмов в районах населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Мирное и в сторону населенных пунктов Дробышево и Ямполь.

На Северском направлении враг четыре раза атаковал в районах населенных пунктов Серебрянка, Григоровка и Выемка.

С начала суток на Краматорском направлении враг трижды атаковал в районах Белой Горы, украинские подразделения отбили все атаки оккупантов.

Зеленский: для остановки войны Украине нужна поддержка партнеров

На Торецком направлении наши защитники сегодня отбили четыре атаки оккупантов. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Полтавки, Русиного Яра, Торецка и в сторону населенного пункта Бересток. Успеха не имел.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 52 раза атаковал позиции в районах населенных пунктов Дорожное, Федоровка, Никаноровка, Маяк, Родинское, Новоекономичное, Красный Лиман, Проминь, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоукраинка, Владимировка, Дачное, Лисовка и в сторону населенного пункта Балаган. Наши защитники отбили 48 штурмов, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 150 оккупантов, из которых 95 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили две пушки, два пункта управления беспилотных летательных аппаратов, пять мотоциклов, восемь автомобилей, 93 беспилотных летательных аппарата захватчиков - говорится в сводке.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили десять атак в районах населенных пунктов Новопавловка, Грушевское, Филиал, Звезда, Вольное Поле, Малеевка, Ивановка, Александроград и в сторону Камышевахи. Четыре боестолкновения еще продолжаются.

На Гуляйпольском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили две атаки противника вблизи Каменского и Новоандреевки, кроме того, враг нанес авиаудары по населенному пункту Новоандреевка.

На Приднепровском направлении произошло восемь боестолкновений, враг пытался продвинуться в направлении Антоновского моста, населенного пункта Днепровское и в районе острова Белогрудый. Кроме того, оккупанты нанесли авиационные удары неуправляемыми ракетами по Антоновскому мосту.

Напомним

За сутки 17 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 940 солдат и 43 артсистемы.

Через неделю-две, возможно, мы закончим эту войну. Две стороны желают заключить соглашение - Трамп