Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18:34 • 13406 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18:12 • 16401 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
17:41 • 13491 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 24999 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в Україні
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 68733 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 45581 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 69442 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 46064 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 127804 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

133 бойові зіткнення на фронті за добу: деталі від Генштабу ЗСУ

Київ • УНН

 • 108 перегляди

18 серпня на фронті відбулося 133 бойові зіткнення, ворог завдав ракетних та авіаційних ударів. ЗСУ відбили атаки на різних напрямках, знищено техніку та особовий склад противника.

133 бойові зіткнення на фронті за добу: деталі від Генштабу ЗСУ

Від початку доби 18 серпня на фронті відбулося 133 бойові зіткнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що російські загарбники завдали одного ракетного удару двома ракетами та 55 авіаційних ударів, скинувши при цьому 102 керовані бомби.

Крім цього, залучили для ураження 1634 дрони-камікадзе та здійснили 3345 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах

- доповіли у Генштабі.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося сім боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких одне триває до цього часу. Ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинув 18 керованих бомб, здійснив 184 артилерійські обстріли, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог дев’ять разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку, у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Амбарне.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив вісім наступальних дій у районах Голубівки, Куп’янська, Петропавлівки та Загризового, дотепер триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 штурмів у районах населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Мирне та в бік населених пунктів Дробишеве і Ямпіль.

На Сіверському напрямку ворог чотири рази атакував у районах населених пунктів Серебрянка, Григорівка та Виїмка.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог тричі атакував у районах Білої Гори, українські підрозділи відбили всі атаки окупантів.

Зеленський: для зупинки війни Україні потрібна підтримка партнерів18.08.25, 20:50 • 1964 перегляди

На Торецькому напрямку наші оборонці сьогодні відбили чотири атаки окупантів. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Полтавки, Русиного Яру, Торецька та в бік населеного пункту Бересток. Успіху не мав.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 52 рази атакував позиції у районах населених пунктів Дорожнє, Федорівка, Никанорівка, Маяк, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка, Володимирівка, Дачне, Лисівка та в бік населеного пункту Балаган. Наші захисники відбили 48 штурмів, ще чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 150 окупантів, з яких 95 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили дві гармати, два пункти управління безпілотних літальних апаратів, п’ять мотоциклів, вісім автомобілів, 93 безпілотні літальні апарати загарбників

- йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили десять атак у районах населених пунктів Новопавлівка, Грушівське, Філія, Зірка, Вільне Поле, Маліївка, Іванівка, Олександроград та в бік Комишувахи. Чотири боєзіткнення ще тривають.

На Гуляйпільському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника поблизу Кам’янського та Новоандріївки, крім того, ворог завдав авіаударів по населеному пункту Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку відбулося вісім боєзіткнень, ворог намагався просунутись у напрямку Антонівського мосту, населеного пункту Дніпровське та в районі острова Білогрудий. Крім того, окупанти завдали авіаційних ударів некерованими ракетами по Антонівському мосту.

Нагадаємо

За добу 17 серпня російські війська втратили на війні з Україною 940 солдатів та 43 артсистеми.

Через тиждень-два, можливо, ми закінчимо цю війну. Дві сторони бажають укласти угоду - Трамп18.08.25, 22:21 • 2974 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна
Реактивна система залпового вогню
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
Безпілотний літальний апарат