13 августа: Международный день броненосца, Всемирный день левши, Всемирный день левши
Киев • УНН
Ареалом обитания броненосцев является Южная Америка. Считается, что эти животные жили еще во времена динозавров, их предками были глиптодонты. Броненосцы - это единственные млекопитающие на планете, тело которых полностью покрыто твердым панцирем.
Сегодня, 13 августа, зоозащитники и любители дикой природы могут присоединиться к событию, которое посвящено одному из самых уникальных животных на нашей планете - Международному дню броненосца, пишет УНН.
Ареалом обитания броненосцев является Южная Америка, только один вид обитает в Северной Америке. Считается, что броненосцы жили еще во времена динозавров, их предками были глиптодонты. Длина их тела превышала три метра, а вес достигал двух тонн.
Сейчас длина тела броненосцев не превышает полтора метра, а вес - 90 килограммов.
Броненосцы - это единственные млекопитающие на планете, тело которых полностью покрыто твердым панцирем. Но на этом их уникальность не заканчивается. Броненосцы имеют плохое зрение, но отличаются отличным слухом и обонянием. Роя в земле свои дома, эти животные могут зарифмовать дыхание на шесть минут.
Из-за человеческой деятельности популяция броненосцев сокращается, а гигантские броненосцы, вообще, оказались на грани вымирания.
С 1992 года 13 августа празднуют Всемирный день левши.
В средние века людей, у которых основной была левая, а не правая рука считали потомками дьявола. Их подвергали гонениям, и даже могли убить.
В некоторых странах долгое время леворуких детей насильно пытались переучить писать правой. Это вызывало у детей стресс, приводило к психическим проблемам.
В настоящее время около 800 миллионов жителей нашей планеты являются левшами. Это примерно 10-15% от общего количества населения Земли.
При этом, некоторые ученые считают что раньше левшами могло быть около половины населения Земли.
Почему люди рождаются или становятся левшами - до сих пор точно не установлено. В первую очередь, выделяют генетический фактор. Но также считается, что ребенок может стать левшой и под влиянием определенных внешних факторов.
По церковному календарю сегодня день памяти преподобного Максима Исповедника, который жил в Византии в VI-VII веках.
Максим получил хорошее образование и имел высокую должность при дворе императора. Однако, впоследствии решил отойти от мирской жизни и принял монашеский постриг.
В то время шла непримиримая борьба между представителями разных течений христианства. Максима за его взгляды арестовали, жестоко пытали, а затем отправили в ссылку,, где он и умер.
Именины сегодня празднуют Максим, Константин, Алексей, Оксана.