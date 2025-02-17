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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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129 боев на фронте: карта боевых действий от Генштаба

129 боев на фронте: карта боевых действий от Генштаба

Киев  •  УНН

 • 3726 просмотра

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За минувшие сутки произошло 129 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении - 40 атак. Враг нанес 95 авиаударов и применил 2932 дрона-камикадзе.

На фронте произошло 129 боев за прошедшие сутки, больше всего - на Покровском направлении, также враг был активнее на Новопавловском и Купянском направлениях, сообщили в утренней сводке 17 февраля в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 16 февраля, пишет УНН.

За прошедшие сутки произошло 129 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 95 авиационных ударов, применил 5 ракет и сбросил 141 управляемую авиабомбу. Кроме этого, совершил более 5500 обстрелов, из них 124 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2932 дроны-камикадзе.

«За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 11 артиллерийских систем, два пункта управления, одно средство ПВО, а также две станции РЭБ российских захватчиков», - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении за прошедшие сутки наши войска успешно отбили две атаки противника в направлении Волчанска.

Вчера на Купянском направлении состоялось 16 боевых столкновений вблизи Петропавловки, Загрызово, Богуславки и Песчаного.

На Лиманском направлении наши войска остановили 13 атак противника. Основные усилия захватчики сосредоточивали в районах населенных пунктов Новосергиевка, Новоегоровка, Новоплатоновка, Новолюбовка, Новое, Новомихайловка, Ямполовка, Колодязи и Дроновка.

На Северском направлении, вблизи населенного пункта Григорьевка, наши защитники успешно отбили одну вражескую атаку.

Восемь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра и Васюковки остановили украинские воины на Краматорском направлении.

На Торецком направлении враг восемь раз пытался продвинуться вперед в районах Крымского и Торецка.

40 атак отразили наши защитники за прошедшие сутки на Покровском направлении. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Песчаное, Удачное, Успеновка, Надиевка, Алексеевка, Андреевка, Дачное и Улаклы.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Новопавловском направлении. В районах населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое, Новоочеретоватое и Новоселка оккупанты 18 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

На Ореховском направлении оккупационные войска совершили шесть штурмов позиций наших войск в районах Новоандреевки, Пятихаток, Щербаков и Малых Щербаков.

На Приднепровском и Гуляйпольском направлениях враг активных действий за прошедшие сутки не проводил.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

«Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за прошедшие сутки провел девять штурмов позиций украинских подразделений, нанес 51 авиаудар, сбросил 80 КАБ и совершил 495 обстрелов по позициям украинских подразделений и населенных пунктах, в том числе 16 - из реактивных систем залпового огня», - сказано в сводке.

Потери рф за сутки: более 1500 военных и десятки единиц техники17.02.25, 07:46 • 11605 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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