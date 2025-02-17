129 боїв на фронті: карта бойових дій від Генштабу
Київ • УНН
За минулу добу відбулося 129 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку - 40 атак. Ворог завдав 95 авіаударів та застосував 2932 дрони-камікадзе.
На фронті сталося 129 боїв минулої доби, найбільше - на Покровському напрямку, також ворог був активнішим на Новопавлівському та Куп'янському напрямках, повідомили у ранковому зведенні 17 лютого у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 16 лютого, пише УНН.
Протягом минулої доби відбулось 129 бойових зіткнень
Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 95 авіаційних ударів, застосував 5 ракет та скинув 141 керовану авіабомбу. Окрім цього, здійснив понад 5500 обстрілів, з них 124 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2932 дрони-камікадзе.
"Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 11 артилерійських систем, два пункти управління, один засіб ППО, а також дві станції РЕБ російських загарбників", - ідеться у зведенні.
Ситуація за напрямками
На Харківському напрямку минулої доби наші війська успішно відбили дві атаки противника в напрямку Вовчанська.
Вчора на Куп’янському напрямку відбулось 16 бойових зіткнень поблизу Петропавлівки, Загризового, Богуславки та Піщаного.
На Лиманському напрямку наші війська зупинили 13 атак противника. Основні зусилля загарбники зосереджували в районах населених пунктів Новосергіївка, Новоєгорівка, Новоплатонівка, Новолюбівка, Нове, Новомихайлівка, Ямполівка, Колодязі та Дронівка.
На Сіверському напрямку, поблизу населеного пункту Григорівка, наші оборонці успішно відбили одну ворожу атаку.
Вісім спроб загарбників просунутись вперед поблизу Часового Яру та Васюківки зупинили українські воїни на Краматорському напрямку.
На Торецькому напрямку ворог вісім разів намагався просунутися вперед у районах Кримського та Торецька.
40 атак відбили наші захисники минулої доби на Покровському напрямку. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Піщане, Удачне, Успенівка, Надіївка, Олексіївка, Андріївка, Дачне та Улакли.
Сили оборони продовжують стримувати ворога на Новопавлівському напрямку. У районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке, Новоочеретувате та Новосілка окупанти 18 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.
На Оріхівському напрямку окупаційні війська здійснили шість штурмів позицій наших військ в районах Новоандріївки, П'ятихаток, Щербаків та Малих Щербаків.
На Придніпровському та Гуляйпільському напрямках ворог активних дій минулої доби не проводив.
Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
"Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник минулої доби провів дев’ять штурмів позицій українських підрозділів, завдав 51 авіаудару, скинув 80 КАБ та здійснив 495 обстрілів по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, зокрема 16 - із реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.
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