В оккупированном Мариуполе 12 многоэтажек остались без отопления, в ряде домов нет света

На территории временно оккупированного Мариуполя очередной порыв коммуникаций и сбой линий электропередач, - жители города наблюдают, что приезжие специалисты из рф раскапывают трубы, а дальше все просто "стоит". Подобные ситуации наблюдаются в разных районах города, жители массово жалуются на отсутствие тепла.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает УНН.

В оккупированном Мариуполе 12 многоэтажек по проспекту Строителей остались без отопления. Причина - очередной порыв коммуникаций. Об этом сообщают местные паблики. - информирует ведомство.

Над заменой труб работают работники из Петербурга: приезжие россияне раскапывают трубы, а дальше все просто "стоит", пишет ведомство, приводя пример ситуации на бульваре Шевченко.

Еще один недостаток связан с отсутствием света: по улице Зелинского вдоль многоквартирных домов №59, 61 и 63 неисправны линии электропередач, поэтому люди не имеют света.

Подобные ситуации наблюдаются в разных районах города. Мариупольцы массово жалуются на отсутствие тепла. Оккупанты уже второй раз провалили "отопительный сезон". Псевдовласть не провела замены сетей, а справиться с массовыми авариями не способна. - рассказывает Мариупольский городской совет.

Напомним,

Жители Мариуполя, которые сохранили украинские паспорта, сейчас живут практически в гетто, поскольку не имеют права выехать из города, или получить медицинскую помощь, рассказывает видеограф и режиссер Мстислав Чернов.

Украина требует объяснений от общественного вещателя Германии ZDF относительно визита их журналиста в оккупированный Мариуполь, который снял там репортаж в духе российских пропагандистов.