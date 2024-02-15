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В окупованому Маріуполі 12 багатоповерхівок залишилися без опалення, низка будинків не мають світла

В окупованому Маріуполі 12 багатоповерхівок залишилися без опалення, низка будинків не мають світла

Київ • УНН

 • 23671 перегляди

В окупованому Маріуполі 12 багатоповерхівок на проспекті Будівельників залишилися без опалення через черговий прорив комунікацій.

На території тимчасово окупованого Маріуполя черговий порив комунікацій та збій ліній електропередач, - жителі міста спостерігають, що приїжджі фахівці з рф розкопують труби, а далі все просто "стоїть". Подібні ситуації спостерігаються у різних районах міста, мешканці масово скаржаться на відсутність тепла.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада, передає УНН.

В окупованому Маріуполі 12 багатоповерхівок по проспекту Будівельників залишилися без опалення. Причина – черговий порив комунікацій. Про це повідомляють місцеві пабліки.

-  інформує відомство.

Над заміною труб працюють працівники із петербургу: приїжджі росіяни розкопують труби, а далі все просто "стоїть", пише відомство, наводячи приклад ситуації на бульварі Шевченка.

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Ще один недолік пов’язаний з відсутністю світла: по вулиці Зелінського вздовж багатоквартирних будинків №59, 61 та 63 несправні лінії електропередач, тож люди не мають світла.

Подібні ситуації спостерігаються у різних районах міста. Маріупольці масово скаржаться на відсутність тепла. Окупанти вже вдруге провалили "опалювальний сезон". Псевдовлада не провела заміни мереж, а впоратися із масовими аваріями не здатна. 

- розповідає Маріупольська міська рада.

Нагадаємо

Мешканці Маріуполя, які зберегли українські паспорти, зараз живуть практично в гетто, оскільки не мають права виїхати з міста, або отримати медичну допомогу, розповідає відеограф та режисер Мстислав Чернов.

Україна вимагає пояснень від суспільного мовника Німеччини ZDF щодо візиту їхнього журналіста в окупований Маріуполь, який зняв там  репортаж в дусі російських пропагандистів.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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