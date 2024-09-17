12-летний мальчик ранил ножом шестерых других детей во вторник в школе в Азамбуже, недалеко от Лиссабона, Португалия, сообщили в полиции. Жертвами нападения стали дети в возрасте от 11 до 14 лет. Об этом пишет АР, передает УНН.

Детали

Один мальчик получил серьезное ранение грудной клетки и был доставлен в больницу в Лиссабоне, но его жизни ничего не угрожает, сообщил мэр Азамбужи Сильвино Лусиу. Остальные пятеро пострадавших, все девочки, получили легкие ранения рук.

Нападавший был немедленно задержан полицией.

Премьер-министр Португалии Луис Монтенегру осудил нападение и пожелал скорейшего выздоровления раненым детям в сообщении на платформе социальных сетей X. Он охарактеризовал инцидент как «изолированное нападение», отметив, что такие случаи крайне редки в Португалии.

«Это был изолированный акт и необычное событие в португальском обществе, но это должно побудить всех, кто работает в общественных местах, задуматься с чувством ответственности», - написал Монтенегру на португальском.

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