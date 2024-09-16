В российском челябинске школьник с молотком напал на одноклассников, одна девочка в критическом состоянии

Школьник с молотком набросился на одноклассников в челябинске в рф. Одна из пострадавших в больнице в критическом состоянии. Об этом сообщают российские СМИ и телеграм-каналы, пишет УНН.

Детали

Как сообщает SHOT, 13-летний ученик коррекционной школы сегодня утром смог пронести в класс молоток. Он достал его, побежал в сторону одноклассников и начал хаотично наносить удары. Больше всего досталось одной из девочек.

13-летний семиклассник Рома, по данным SHOT, проломил череп молотком своей однокласснице, 13-летней Валерии. Девочку госпитализировали в реанимацию областной детской клинической больницы, за ее жизнь борются врачи. Девочка, как сообщается, в критическом состоянии.

Как стало известно SHOT, нападающий не выбирал целенаправленно жертв, вошел в класс и нападал хаотично. Спасать учеников бросилась учительница химии, которая дала подростку отпор. У педагога, по данным SHOT, несерьезные ранения.

Как сообщается, подросток, который напал на одноклассников, наблюдался у школьного психолога, был замкнутым и почти не общался со сверстниками.

"По предварительным данным, челябинский подросток, напавший на школу, был участником суицидальной игры-смертельного квеста. Школьник выполнял задания, финалом которых должно было стать самоубийство. Но задуманное до конца он довести до конца он не сумел. После нападения его задержали. Роман очень часто размышлял о мировом порядке, нацизме, силе оружия и свободе слова", - пишет SHOT.

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